Acun Ilıcalı'dan herkesi meraklandıran açıklama: 15 Ocak'ı bekleyin

Jüri üyelerinin tüm ısrarlarına rağmen ser verip sır vermeyen Acun Ilıcalı, bu defa farklı bir sahnede Survivor'a geleceğini duyurdu. Peki Acun Ilıcalı bu yıl Survivor'a nasıl gelecek? Hangi araçlarla gelecek.

Acun Ilıcalı ser verdi, sır vermedi: 15 Ocak'ı bekleyin

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesi yayınlanan O Ses Türkiye'de herkesi meraklandıran bir açıklama yaptı ve 15 Ocak'ı bekleyin dedi. Peki Acun Ilıcalı 15 Ocak'ta neyi açıklayacak?

İşte merak edilen detaylar...

Büyük bir merakla beklenen Survivor All Star'ın ilk fragmanı, bugün izleyicilerle buluştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star fragmanını takipçileriyle paylaştı.

Yayınlanan fragmana göre; Survivor All Star yarışması, 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlayacak.

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU/p>

Survivor All Star 2022 gönüllüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz