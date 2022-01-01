Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu

BURSA - ULUDAĞ

Uludağ'da yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşanıyor.

Yeni yılın ilk gününde Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece, kar kalınlığı ise 40 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ'daki kayak pistleri hem konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı.

Doğu Ekspresi, kara ve hava yoluyla yurdun çeşitli bölgelerinden ve başta İran olmak üzere komşu ülkelerden Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı turistler, otellerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe ve Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.