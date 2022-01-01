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Gaziantep'te ikinci pitbull vakası

Gaziantep'te arkadaşının evine hurda toplama aleti almaya giden 45 yaşındaki Ufuk Göçmen, pitbull köpeklerinin saldırısı sonucu ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 18:30
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Gaziantep Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda hurda toplama işi yapan ve bir arkadaşının evinden hurda toplama aleti almaya giden 45 yaşındaki Ufuk Göçmen ile arkadaşı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından arkadaşı pitbull cinsi köpeğini Ufuk Göçmen'in üzerine saldı.

Saldırı sonucu ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ufuk Göçmen, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve ayak bileğine dikiş atılan Göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

YANINDAKİ PİTBULL KÖPEĞİNİ ÜZERİME SALDI

Taburcu olduktan sonra açıklamalarda bulunan Ufuk Göçmen, saldırı anlarını anlatarak, "Bir arkadaşımız köpeğin sahibinin evinden hurda toplama aletini almaya gitti. Ben de yanında bulunuyordum. Şahıs orada bize hurda toplama aletini sattığını söyledi. Sonra aramızda tartışma çıktı ve küfür etmeye başladı. Ben de küfür etmemesini söyleyince bir anda yanındaki pitbull köpeğini üzerime saldı. Arkadaşım o esnada kapıyı çekerek çıktı ama ben içeride kaldım ve köpek bana saldırdı" dedi.

10 DAKİKAYA YAKIN KÖPEKLE MÜCADELE ETTİM

Olay sonrası pitbull cinsi köpeğin ayağını ve vücudunun pek çok yerini ısırdığını belirten Göçmen, "İçeride 10 dakikaya yakın köpekle mücadele ettim. Bu esnada köpek ayağımdan ve vücudumun pek çok yerinden ısırdı beni. Sonrasında ambulans gelerek beni hastaneye getirdi. Hastanede tedavilerin yapıldıktan sonra taburcu oldum. Ayağıma dikiş atıldı, diğer ısırık yerlerine pansuman yapıldı" ifadelerini kullandı.

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