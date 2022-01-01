Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 36.731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Ocak 2022 19:20
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte 145 can kaybı, 36 bin 731 yeni vaka
Türkiye'nin 1 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız