2022'ye 5 ayrı zam ile girdik

Yeni yılın ilk dakikalarında zam haberleri üst üste gelmeye başladı. Elektrik, doğal gaz, benzin gibi birçok kaleme ciddi oranda zam geldi.

BENZİN, LPG VE MOTORİNE ZAM

EPGİS'ten alınan bilgiye göre; Ankara'da ortalama 12,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 11,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,80 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 11,45 liradan 12,74 liraya, İzmir'de 11,53 liradan 12,82 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,02 liradan 8,80 liraya, İstanbul'da ortalama 7,98 liradan 8,76 liraya ve İzmir'de 7,86 liradan 8,64 liraya yükselecek.

ELEKTRİĞE ZAM

Elektrikte tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

DOĞAL GAZA YÜZDE 25 ZAM

BOTAŞ konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldiğini duyurdu. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğal gazın satış fiyatı yüzde 15, sanayi kullanılan doğal gazın fiyatı ise yüzde 50 arttı.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞLERİNE ZAM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrasya tüneli geçiş ücretlerine yapılan yeni yıl zammını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 - 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Avrasya Tüneli'nde 1 Ocak 2022 saat 00.00'dan itibaren gece tarifesinde yüzde 50 indirim yapılırken daha önce tek yönlü olarak ücret alınan Boğaz köprülerinde de köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünecek ve iki yönlü olarak alınacak.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Geçtiğimiz yılbaşında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücreti tarifeleri yüzde 26 zamlanmış ve otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseltilmişti. 2022 yılı itibariyle, geçiş ücreti tek yön yerine çift yönlü olacak ve araç sahipleri toplam 16.50 lira ödeyecek.