Kamu işçilerinin Ocak zammı % 20'ye yaklaşıyor!
Kamu işçilerinin Ocak maaşı netleşiyor. Kamuda çalışan işçiler Ocak ayında ne kadar zam alacaklar? Toplu sözleşme zammı ne kadar? İşte detaylar...
Kamuda çalışan işçiler Ocak ayında ne kadar zam alacaklar? Toplu sözleşme zammı ne kadar? İşte detaylar...
Kamudaki işçilerin taban ücretinin 4 bin 100 TL'ye yükseltilmişti. Yılın ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam alan işçiler % 5'i aşan kısmı için enflasyon farkı alacaklar.
KAMU İŞÇİLERİ OCAK ZAMMI % 20'Yİ BULABİLİR
6 aylık enflasyon yüzde 19.91 çıkarsa enflasyon farkı yüzde 14.91 olacak. Ocak ayında yüzde 5 de toplu sözleşme zammı alacak olan kamu işçileri için zam oranı yüzde 20'yi bulacak. Kesin rakamlar TÜİK'in 3 Ocak 2022 Pazartesi açıklacağı Aralık ayı TÜFE oranları ile netleşecek.
Not: Ekonomistler yüzde 8'den daha düşük bir Aralık ayı enflasyon rakamı beklemiyor. İTO ise bugün açıkladığı İstanbul enflasyon rakamlarında yüzde 9,65'lik artış olduğunu açıklamıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız