Anadolu Efes'te 8 Covid-19 vakası
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 7 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 8 kişinin yeni tip Corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 20:13
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A takımımız için yapılan Covid-19 testlerinde 7 oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A takım üyelerimize acil şifalar dileriz." denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız