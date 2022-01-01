Bakan Koca: Doktor arkadaşımıza saldıran kişi tutuklandı

Bakan Koca twitter hesabında: Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur. Mesajını paylaştı.