Bakan Koca: Doktor arkadaşımıza saldıran kişi tutuklandı
Avcılar'da aşı olmaya gelen kişi, Dr. Velit Çelebi'nin mesai saaatinin başlamasını beklemek istemeyince tekme ve yumrukla saldırdı. Olay sonrası gözaltına alınıp,daha sonra serbest bırakılan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Ocak 2022 21:30
Bakan Koca twitter hesabında: Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur. Mesajını paylaştı.Doktora aşı dayağı...Saldırgan serbest bırakıldı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız