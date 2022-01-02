TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor

Yapılan yazılı açıklamada UKOME toplantılarındaki süreçler anlatıldı ve belediye iştiraki BELBİM tarafından zammın Marmaray turnikelerine yüklendiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış yüzde 36'lık bu zammın teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı komuoyuna saygıyla duyururuz.

Murat Ongun: "Elinizi tutan yok"

TCDD'nin açıklaması sonrası sosyal medyadan açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Devlet 'dedikodu' yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. Yüzde 125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok" dedi.