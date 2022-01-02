Adenovirüse dikkat: Hızla yayılıyor görme kaybına yol açabilir

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Yargıtay'dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok
Yargıtay'dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık enflasyonunda
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık enflasyonunda
Faturalarda son durum: Aylık 1.000 TL'ye fırladı
Faturalarda son durum: Aylık 1.000 TL'ye fırladı
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Buğdayda sarı alarm: Fiyatı son 10 yılın zirvesinde
Buğdayda sarı alarm: Fiyatı son 10 yılın zirvesinde
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak: Gündem ekonomi
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak: Gündem ekonomi
Belediye başkanı ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL
Belediye başkanı ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL
Faturanın yarısı devletten! Doğalgaz ve elektrikte destek sürüyor
Faturanın yarısı devletten! Doğalgaz ve elektrikte destek sürüyor
Bakan Koca uyardı: Omicron için iki metre mesafe yetersiz
Bakan Koca uyardı: Omicron için iki metre mesafe yetersiz
TBMM'nin yeni yıl mesaisi yoğun: 3600, stokçulara ceza, seçim barajı
TBMM'nin yeni yıl mesaisi yoğun: 3600, stokçulara ceza, seçim barajı
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerin beklentilerini ne kadar karşılayacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerin beklentilerini ne kadar karşılayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
TCDD'den zam açıklaması
TCDD'den zam açıklaması
EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi, 16 kişi yaralandı
EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi, 16 kişi yaralandı
Bakan Koca: Doktor arkadaşımıza saldıran kişi tutuklandı
Bakan Koca: Doktor arkadaşımıza saldıran kişi tutuklandı
'4 kişilik bir ailenin faturası yüzde 73'lük artışla 364 liraya çıkacak'
'4 kişilik bir ailenin faturası yüzde 73'lük artışla 364 liraya çıkacak'
'132 lira yerine 950 lira alındı' iddiasına Bakanlık harekete geçti
'132 lira yerine 950 lira alındı' iddiasına Bakanlık harekete geçti
Kamu işçilerinin Ocak zammı % 20'ye yaklaşıyor!
Kamu işçilerinin Ocak zammı % 20'ye yaklaşıyor!
2022'ye 5 ayrı zam ile girdik
2022'ye 5 ayrı zam ile girdik
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türeci ve Şahin'in resimleri 'Euro'ya basılsın' önerisi
Türeci ve Şahin'in resimleri 'Euro'ya basılsın' önerisi
Adalet Bakanlığı 339 personel almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 339 personel almak için ilana çıktı
Bakanlık, 'Ambalajlarda depozito sürecinin başladığı iddialarını' yalanladı
Bakanlık, 'Ambalajlarda depozito sürecinin başladığı iddialarını' yalanladı
2022 emekli ve memur zammı için geri sayım
2022 emekli ve memur zammı için geri sayım
'NFT' üniversitede seçmeli ders oldu
'NFT' üniversitede seçmeli ders oldu
TÜKODER: Çay kaşığıyla verdiniz, kepçeyle geri alıyorsunuz
TÜKODER: Çay kaşığıyla verdiniz, kepçeyle geri alıyorsunuz
Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı
Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Adenovirüse dikkat: Hızla yayılıyor görme kaybına yol açabilir

Solunum yolu hastalıklarına yol açmasıyla bilinen adenovirüsler, gözde de ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor. Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Enfeksiyon Birimi Başkanı Prof. Dr. Ulviye Yiğit, son haftalarda adenovirüse bağlı konjonktivit (göz iltihabı) vakalarında epidemi (salgın) düzeyinde ciddi bir artış yaşandığını söyleyerek, uyarılarda bulundu. Bazen haftalarca süren ve görme kayıplarına dahi yol açabilen adenovirüs enfeksiyonu çok hızlı bulaşıyor ve özellikle aile içi bireylerde hızla yayılıyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Ocak 2022 14:23
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit vakalarının sayısında son haftalarda yüksek bir artış olduğuna işaret eden Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Enfeksiyon Birimi Başkanı Prof. Dr. Ulviye Yiğit, pandemi önlemlerinin gevşetilmesiyle beraber yeniden salgınlara dönüşen virüs enfeksiyonlarının gözleri de vurduğunu söyledi. Solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmasıyla son günlerde oldukça gündemde olan adenovirüslerin, gözde de konjonktivite neden olan türleri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yiğit, bulaşıcılığının da çok yüksek olduğunu söyledi ve özellikle yakın temas, hijyene dikkat etmemek ve el göz teması ile hastalığın aile bireyleri arasında hızla yayılabildiğini, en çok da anaokulu gibi küçük yaş grubunda temasın engellenmesinin daha zor olması nedeniyle riskin daha yüksek olduğunu belirtti.

KOVİD ÖNLEMLERİ GÖZLERİ DE KORUDU

Geçen yıl konjonktivit vakalarının oldukça az görüldüğünü, çünkü Kovid nedeniyle insanların gerçekten maske, mesafe ve el hijyeni kurallarına çok dikkat ettiğini ancak önlemlerin gevşemesiyle beraber son birkaç hafta içinde vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Yiğit, "Kliniklerimize gelen adenoviral konjonktivitler artmaya başladı. Adenovirüs'ün birkaç tipi var. 'Faringokonjonktival ateş' dediğimiz formunda, tam olarak üst solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte seyreder. Yani farenjit, ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu; hepsi bir arada gider. Tek bir virüs, hem kulak burun boğaz sistemini, hem üst solunum yolu sistemini etkiler, hem de konjonktiva'yı enfekte edebilir. Ama tek başına olan 'adenoviral konjonktivit'te tutulum daha farklıdır. Şu anda da biz daha çok tek başına olan adenoviral konjonktivitlerin sayısında artış görüyoruz. Bunun da bir epidemi öncüsü olduğunu düşünüyoruz" dedi.

YAYILIMI ÇOK HIZLI, GÖRME KAYBINDA DAHİ YOL AÇABİLİYOR

Yayılımı çok hızlı olduğu için hastalığın özellikle aile içerisinde ya da çok yakın temaslı kişiler arasında bulaşıcılığının son derece yüksek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yiğit, "Sadece konjonktivit tablosunu daha sık görüyoruz. Konjonktivit ile birlikte kulak önünde adenopati yani lenf bezi büyümesi de eşlik ediyor. Bu hastalarımızın tedavisine hemen başlıyoruz ve çok sıkı takip etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer kornea dediğimiz gözün şeffaf tabakasının altında opasiteler (bulanıklık) oluşursa, bunların tedavisi çok ayrı bir önem arz ediyor. Görme kaybına dahi yol açabiliyor. Adenoviral konjonktivit'lerde belirtiler genellikle temaslı olma durumundan birkaç gün sonrasında başlıyor. Tek taraflı başlasa da yüzde 50 kadar vakada bir hafta içinde diğer gözde de tutulum görülebiliyor. Gözde kızarıklık, çapaklanma, sekresyon (salgı artışı) ve kulak önü lenf bezinin büyümesi şeklinde başlıyor. Ardından bir hafta ya da birkaç gün içerisinde diğer gözde de semptomlar görülebiliyor" şeklinde konuştu.

BELİRTİLER HAFTALARCA SÜREBİLİYOR

Kirpiklerde ciddi akıntı nedeniyle sabah gözlerin açılamaması, gözde belirgin kanlanma gibi rahatsız edici belirtilerle seyreden adenovirüs enfeksiyonlarının etkili bir tedavi yöntemi olmadığını, ancak semptomları geriletmeye yönelik tedaviler uygulanabildiğini anlatan Prof. Dr. Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Viral enfeksiyonları artık Kovid'den de ülkece öğrendik. Viral durumların, enfeksiyonların net bir tedavisi yoktur. Ancak semptomları düzeltmeye yönelik tedavi uygulayabilirsiniz. Biz de hastalarımızı bu şekilde takip ediyoruz. Adenovirüsün gözdeki semptomları 1 ila 3 hafta sürebilir. Son derece ısdıraplı olabilir. Özellikle ışığa hassasiyet çok rahatsız eder hastaları. Çok fazla batma, yanma, ağrı hissi olabilir. Her iki subepitelyal opasite dediğimiz şeffaf tabakanın alt tabakalarında oluşan bulanıklık varsa, görme kaybı da eklenince hastalarımızın stresi bir kat daha artar ve onların tedavisi daha özellikli bir önem arz eder."

BULAŞMA SÜRESİ UZUN, TEMASTAN KAÇINMAK ÖNEMLİ

Hastalığın bulaşma süresinin de uzun olabildiğini belirten Prof. Dr. Yiğit, "Birkaç günden birkaç haftaya kadar uzayabilir. Yani bulaştırıcılık zamanı çok uzun olduğu için temastan kaçınmak, bu anlamda çok önemlidir. Pek çok hastalıkta biliriz ki hastalık semptomları ortaya çıktıktan sonra bulaşıcılık çok kısa sürede ortadan kalkar. Özellikle viral hastalıklarda bu, bilinen bir şeydir. Ama adenovirüs böyle değildir. Semptomlar ortaya çıktıktan sonra hastalığın alevli halinden itibaren de bazen bir iki haftaya kadar uzayan bulaştırıcılık süreleri görülebiliyor" dedi.

EL GÖZ TEMASINI MİNİMUMA İNDİRİN

Gözleri adenovirüs enfeksiyonundan korumanın en önemli yolunun, el göz temasını azaltmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yiğit, "Ayrıca kişisel eşyaların ortak kullanımı da riski artırır. Bu tür durumlarla son 2 senedir Kovid nedeniyle çok fazla karşılaşmıyorduk. Ama şu anda önlemlere uyum gevşedi. Hatta pandemi bitmemesine rağmen, pek çok ortamda kişiler aşılanmanın da verdiği rahatlıkla temas kurallarına riayet etmiyor. Bu, adenoviral konjonktivit için de artı bir risk faktörü oluşturuyor. Şu anda da aynı önlemleri devam ettirmek zorundayız. El göz teması olmamalı, özellikle hastalık süresince kişi asla normal havlu kullanmamalı; kağıt havlu ile yüzünü kurulamalı. Ayrıca yatak, yastık çarşaflarını son derece sık değiştirmek gerekli. Hatta mümkünse yastık kılıfının günlük değiştirilmesini öneriyoruz. Ayrıca kliniklerde de muayene aletlerinin son derece titiz bir şekilde temizlenmesi lazım. Çünkü bu da bir bulaş kaynağı haline gelebilir. Muayene ettiğimiz ortamları iyi bir şekilde dezenfekte etmezsek biz de bu salgının yayılımına katkı sağlamış oluruz. O yüzden her hastadan sonra mutlaka tüm aletlerin özel dezenfektanlar ile sterilize edilmesi gerekiyor" dedi.

YAYILIM AÇISINDAN ÇOCUK YAŞ GRUBU DAHA RİSKLİ

Hastaların evlerinde gözlerine ılık su kompresi yapmasında bir mahsur olmadığını belirten Prof. Dr. Ulviye Yiğit, ancak çok temiz pamuklar kullanılması gerektiğini belirterek uyarılarını şöyle sürdürdü: "Çok temiz bir pamuk ve kaynamış su ya da çay kullanılması gerekir. Bunların hiçbir zararı yok. Bizim en sık karşılaştığımız riski artıran davranışlardan biri ise aile üyelerinden biri hasta olduğunda, ona verdiğimiz ilacı diğerlerini de alıp aynı şekilde kullanması. Aile içi bulaşı hızlandıran durumlardan birisi bu. Çünkü damlalıkların ucu bir göz ile temas eder, sonra diğer bir kişi bunu kullanırsa yayılım daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Çocuk yaş grubu bana özellikle daha riskli geliyor. Çünkü anaokullarında bir tane çocukta varsa, öğretmenlerimiz ya da velilerimiz ne kadar çaba sarf ederse etsin, onları izole etmeniz mümkün olmuyor maalesef. O yüzden o yaş grubunda çok daha hızlı yayılabiliyor."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Kanserle savaşta yeni yöntem: 'Akıllı ilaçlar'
Kanserle savaşta yeni yöntem: 'Akıllı ilaçlar'
Bakan Koca uyardı: Omicron için iki metre mesafe yetersiz
Bakan Koca uyardı: Omicron için iki metre mesafe yetersiz
Bakan Koca tek tek sıraladı: Omicrona karşı ne yapmalı?
Bakan Koca tek tek sıraladı: Omicrona karşı ne yapmalı?
Bilim Kurulu üyesinden 'omicron' uyarısı: Aşıdan kaçma ihtimali var
Bilim Kurulu üyesinden 'omicron' uyarısı: Aşıdan kaçma ihtimali var
Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
TURKOVAC'a ilk uygulama gününde ilgi büyük
TURKOVAC'a ilk uygulama gününde ilgi büyük

Bu Habere Tepkiniz

Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?

Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?

Toplu Sözleşmede yer alan "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar

Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar

Kamu personeli davalarını hangi mahkeme bakacak? İşte 5 örnek karar
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?

Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?

Lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarından alınan pedagojik formasyon sertifikası üniversitelerin alımlarında istenen tecrübe şartını karşılık gelmemektedir.
Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?

Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?

Aşağıda tam metni verilen Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4554, K:2021/1461 sayılı karar ile yine Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4553, K:2021/1461 sayılı kararı ile öğretmenlerin "Mesleki Çalışma Programı"na ilişkin davaları sonuçlandırıldı.
2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?

Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?
Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, sorumlu olduğu Müdürlük tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerden bizzat sorumlu olduğu, üzerine atılı fiilin bu yönüyle sübuta eren müdüre verilen aylıktan kesme cezasını hukuka uygun buldu.
31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?

Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, emekli olan Maliye Bakanlığı çalışanının sosyal tesislerden senede sadece 2 dönem yararlandırılmasına ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada

Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kafeden çıkıp otomobile binmeye çalışan elektrik ve elektronik mühendisi Tevfik Gözüm (43) ile vale Ünsal İ.'ye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, mühendis ve vale hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Türkiye'de korona yasakları için tarih verildi!

Türkiye'de korona yasakları için tarih verildi!

TÜRKİYE koronavirüs vaka sayımları hızla artmaya başladı. Günlük vaka sayısı 40 bine dayandı... Omicron varyantı nedeniyle yayılım çok daha hızlandı... Türkiye'de vakalar için 2 tarih verildi... O tarihe kadar vaka sayıları 50 bini aşarsa korona yasakları geri gelecek. İşte ayrıntılar...