Çocuklarını okutmak için iş kurdu, kadınlara istihdam kapısı oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 4 çocuk annesi 43 yaşındaki Hülya Elma, ailesinin de desteğiyle yöresel gıda ürünleri üretim tesisi ile kafeterya kurup, hem patron oldu hem de kendisi gibi çocuklarını okutmak isteyen ev kadınlarına istihdam sağladı.

Küçük yaşta evlendiği için okuma hayalini gerçekleştiremeyen Hülya Elma, çocuklarının iyi eğitim alması için, aile bütçesine katkı olsun diye, evde hamur işleri yapıp komşularına ve yakınlarına satmaya başladı.

Beklediğinden fazla talep alınca tesis kurup kafeterya açan, biri üniversite mezunu, ikisi üniversitede, diğeri lisede öğrenim gören 4 çocuğu bulunan Elma, azmi ve çalışkanlığıyla birçok kadına örnek oluyor.

Kendisi gibi çocuklarını okutmak isteyen 6 ev kadınına da istihdam sağlayan Hülya Elma, AA muhabirine, ilkokul mezunu olduğunu, okumamanın eksikliğini hep yaşadığını söyledi.

Evde yaptıkları ev yemeklerinin komşuları ve yakınları tarafından satın alınmaya başladığını ifade eden Elma, daha sonra evlerinin altında küçük bir dükkanda mantı, bazlama, gözleme ve börek üretmeye başladığını anlattı.

Yaklaşık 5 yıldır ev yemekleri yapıp satarak hem aile bütçesine katkı sağladığını hem de çocuklarını en iyi şekilde okuttuğunu belirten Elma, "Üretim yerinin daha iyi ve merkezde olması için daha büyük iş yeri açmaya karar verdim. Şu an 6 kişiyle çalışmaya devam ediyorum. Severek çalışıyorum." dedi.

- "İşimizi her geçen gün daha da büyütüyoruz"

Kahvaltı ve özel organizasyonlar için de üretim yaptığını dile getiren Elma, şunları kaydetti:

"Annem, kayınvalidem ve komşularımın da desteğiyle işimi büyüttüm. Kadın dayanışmasını, bu iş yerini açınca çok daha fazla gördüm. Siparişleri yetiştirmek için sabah erkenden başlayarak gece geç vakitlere kadar çalışıyorum. Ben çocuklarımı okutmak için başladım, şimdi de çocuklarını okutmak isteyen kadınlara iş vererek destek oluyorum. Küçük bir yerde başladım. Müşterilerimin talepleri, yönlendirmeleri ve tavsiyeleri ile yanımızda bulunan dükkanı da tutarak kafeterya haline getirdik. Kendi kazandıklarımızla işimizi her geçen gün daha da büyütüyoruz. Çok mutluyum ve arkadaşlarımla severek çalışıyorum. İlkokul mezunu olarak ben yapabildiysem tüm kadınlar kendi işinin sahibi olabilir."

- "Bir gün gelmesek özlüyoruz"

İstihdam edilen kadınlardan 32 yaşındaki Ezgi Keyvan da Hülya Elma ile bir arkadaşı sayesinde tanıştığını, eşinin inşaatlarda çalıştığını, kendisinin de çocuklarını okutmak amacıyla aile bütçesine destek olmak için bu işe girdiğini belirterek, "Hülya ablayı ailece çok sevdik. Bize her konuda destek oluyor. Bir gün gelmesek özlüyoruz. İşimizi severek yapıyoruz ve aile bütçemize katkım oluyor." diye konuştu.

Zahide Keybanoğlu (35) ise kadınların çalıştığı iş yerinin açıldığını duyunca Hülya Elma'dan, kendisini işe almasını istediğini aktararak, "Yufka ekmeği yapmayı biliyordum sadece. Burası bir okul gibi, hepsini yapmayı öğrendim. Kazandığımla kendi ayaklarımın üzerinde dururken, çocuklarımı en iyi şekilde okutuyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.