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Sosyal medyada kadınlara yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin

Dolandırıcılar, sosyal medyada 'başkasının kocasıyla flört ettiğiniz için hakkınızda şikayet var' diyerek korkuttukları kadınların gönderdikleri linklerle hesaplarını çalıyor. Bu yöntemle son dönemde binlerce kadının hesabını ele geçiren dolandırıcılara karşı sosyal medya hesaplarında çift yönlü kimlik doğrulama kullanılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aykut Arıkan, "Önemli olan tıklamamak, çünkü her tık bir tuzak. Bütün sosyal medya özelinde hesaplarımızı çift faktörlü doğrulama ile koruma altına almamız lazım" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Ocak 2022 13:07
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Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılar yeni yöntemler geliştirerek sosyal medya kullanan kadınları hedef almaya başladı. Özellikle kadına şiddet ve ilişkiler üzerinden ilerleyen dolandırıcılar, hesaplarını çaldıkları kullanıcının arkadaş listesine ulaşarak farklı yöntemlerle para istiyor. Bilişim ve sosyal medya uzmanı Prof. Dr. Aykut Arıkan, dolandırıcıların son dönemde en çok kadınları hedef alarak yeni yöntemler geliştirdiklerini söyledi. Sosyal medya hesaplarına gönderilen internet sayfası linkleri ile hesapların çalındığını, bunda kadına şiddet ile özel hayat konularının seçildiğini anlatan Prof. Dr. Arıkan, "Yapılan şey aslında çok basit. Öncelikle birinin hesabı ele geçiriliyor. Çeşitli yöntemleri var bunun. Çeşitli hassasiyet taşıyan konularda linkler gönderiyorlar. Burada izlenecek en önemli şey bilmediğiniz linkleri tıklamamak. 'Ne olabilir?' diye düşünmemek lazım. Altından bir şey çıkabiliyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka teyit almak gerekiyor. Şayet tanıdığınız biriyse telefonla arayıp 'sen misin?' diye sormak lazım. Ama esas burada önemli olan tıklamamak çünkü her tık bir tuzak" dedi.

"KANUNEN CEZASI BÜYÜK"

Bütün sosyal medya hesaplarında çift yönlü kimlik doğrulama kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Arıkan, "Hesaplarımızı çift faktörlü doğrulama ile koruma altına almamız lazım. Çift yönlü doğrulama yüzde 100 koruyucu değildir. Hırsıza tabi ki kilit engel olmaz ama benim tavsiyem buna uymaları. Yeni yöntem şu aslında; sizinle alakalı bel altı iddialar dile getirip bundan kurtulmak için bu linki tıkla diyorlar. Bu özel hayatın gizliliğini ihlaldir, dolandırıcılıktır ve kanunen cezası büyüktür" şeklinde konuştu.

"GÜNDE 2-3 BİN KİŞİNİN HESABI ÇALINIYOR"

İstanbul'da yaşayan Karina Akça da aynı yöntemle dolandırıcıların sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Arkadaşından gelen 'Başkasının kocasıyla flörtleştiğin için hakkında şikayet var' mesajını görünce çok şaşırdığını ifade eden Akça, dolandırıcıların kendisine ikinci mesaj olarak 'hakkındaki iddiaları buraya tıklayarak kaldırabilirsin' yazdığını bu şekilde de hesapları çaldıklarını ifade etti.

Mesaj olarak gelen internet sayfası linkine tıklamadığı için hesabının çalınmadığını belirten Akça, "Bir arkadaşımdan bana mesaj geldi. Bir ekran görüntüsü göndermiş. Ekran görüntüsünde bir hanımefendi benim adımı soyadımı yazarak kocasıyla flörtleştiğimi, kocasına şantaj yaptığımı söylüyor. Bu ekran görüntüsü ilk geldiğinde şok oldum, ne oluyor dedim. Sonra bana bir link yolladı, 'Seninle uğraşıyorlar bu linkten kaldırabilirsin' dedi. Tıklayacaktım ama tıklamadım ve direkt bana mesaj atan kadını aradım. Dedim ki bana attığın mesajlar nedir neler oluyor? Kadın da zaten bana 'Benim hesabım çalındı, kusura bakma herkese aynı şeyi yapmışlar. Sen tıklamadın ama ben tıklamış bulundum. Hesabım ele geçirildi ve birçok arkadaşımın hesabı bu şekilde ele geçirildi' dedi. Daha önce de zaten kadına yönelik şiddetle ilgili linkler yollanmıştı. Şimdi ise bu tarz kötü söylemlerle hesabımızı ele geçirmeye çalışıyorlar. Bunun bir tuzak olduğunu anlıyorsunuz fakat o kadar içten ve samimi bir şekilde mesaj yazınca, gördüğünüz mesajlar karşısında heyecanlanıp linke tıklayabiliyorsunuz. Daha önce de kadına karşı şiddetle alakalı link gönderip bir arkadaşımın hesabını ele geçirmişlerdi. Hatta ben bir tanesiyle mesajlaştım. Bana link yolladılar onlara dedim ki 'Düşen oluyor mu gerçekten?' karşı taraf da bana 'Günde 2 bin 3 bin kişi düşüyor' dedi. Biraz serinkanlı olup her linke tıklamamak lazım" şeklinde konuştu.

HESAPLARI NASIL ÇALIYORLAR?

Sosyal medya dolandırıcıları ele geçirdikleri hesapların arkadaş listelerine mesaj göndererek kendilerinin hazırladığı internet sayfası linkini paylaşıyor. Bu linke tıklayanlar sosyal medya hesaplarına giriş yaptıklarını zannederek kullanıcı adı ve şifrelerini yazarken, aslında bu bilgileri de dolandırıcılara göndermiş oluyor. İnternet sayfasından gelen şifreleri değiştirip sosyal medya hesaplarını çalan dolandırıcılar, bu yöntemle hesabı çalınan kişinin çevresini kullanarak farklı yöntemlerle para isteyip dolandırıcılık yapıyor.

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