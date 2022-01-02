Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ocak 2022 14:15
AK Parti'li milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi.
Erdoğan'ın bu kapsamda parti genel merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.
Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız