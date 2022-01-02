Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 853'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Yavuz için eylemi sürdüren anne Sevgi Çağmar, oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Çağmar, 7 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, "İnşallah terörü bitireceğiz. Oğlum gelene kadar buradan gitmiyorum. 7 senedir bu hasreti, bu acıyı çekiyoruz. HDP ve PKK, yeter artık evlatlarımızı bırakın." dedi.

Anne Çağmar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'dan 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için oturma eylemi yapan ağabey Serdar Yıldız da kardeşine kavuşmak istediğini belirtti.

6 yıldır kardeşinden haber alamadığını dile getiren Yıldız, "Kardeşimi HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Kardeşimi ve diğer kardeşlerimizi almadan bu eylemi bırakmayacağız." diye konuştu.