Otomobil seyir halindeyken alevlendi
Kadıköy'de otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Ocak 2022 18:34
İstanbul Kadıköy'de yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Vahit Gedik, seyir halindeyken aracından duman çıktığını fark etti. Hemen aracını sağa çeken otomobil sürücüsü Vahit Gedik, aracın bir anda alev almasının ardından yangın söndürme tüpüyle aracını söndürmeye çalıştı.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile hemen müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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