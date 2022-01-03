5 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi

ARDAHAN

Ardahan'ın Posof ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İlçede bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Bu nedenle ilçedeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ilçe Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

IĞDIR

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 köyde eğitime ara verildi.

Kentte akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar yağan kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan köyler arasında Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule ve Gülpınar köylerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

ERZİNCAN

ERZİNCAN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.

ORDU

Mesudiye ve Akkuş'ta okullar tatil edildi

Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

VAN

Van'da 3 ilçede eğitime ara verildi

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün süreyle tatil edilmişti" denildi.