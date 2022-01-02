Ulaşıma kar ve tipi engeli
Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Ocak 2022 22:46
Ardahan'da bugün yeniden etkisini gösteren kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, trafikte de aksamalar yaşandı. Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Çıldır Mozaret geçidi ile Ardahan-Posof yolu Ulgar dağı mevkiinde görüş mesafesinin 1 metreye düştüğü belirtilirken, sürücülerin bu güzergahlarda dikkatli seyretmeleri vurgulandı.
Olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat kara yolunda ise ulaşım kontrollü
sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.
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