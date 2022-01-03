3 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları

Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, 'cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye' şeklinde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.