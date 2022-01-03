Operasyona TL taşıyan işbirlikçiler

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Türkiye'de finansal mimaride atılan adımları hazmedemeyenler yine iş başındaydı. 20 Aralık'ta aşırı dolar talebiyle kuru 20 lira seviyesine çıkarmaya çalışan yurtdışındaki spekülatörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kur korumalı" hesabı devreye sokmasıyla şoka uğradı.

Kur aniden 11 liraya düşünce bu kez topladıkları doları satma telaşına girdiler. "TL" bulamayınca ise Türkiye'deki bazı şirketler, devreye girip Türkiye'deki yabancı bankalar aracılığıyla spekülatörlere destek oldu.

TL AKIŞI DEVAM EDİYOR

Yurtdışındaki spekülatörlere "TL" akışının hala devam ettiği belirtiliyor. Türkiye'den "TL" taşıyan şirketlerin hedefi bir nevi tefecilik yaparak spekülatörlere yüksek faizlerle para vermek.

Bu şirketler, spekülatörlere dolarlarını bozmama imkanı vererek de kurun yüksekte kalmasına neden oluyor. Pozisyonlarını kapatan spekülatörlerin topladıkları bu "TL"lerle yeni operasyonlarına da zemin hazırlandığı belirtiliyor. İlgili kurumlar da bu trafiği araştırıyor. Uzmanlara göre, bankaların da çektikleri kredileri bu şekilde istismar eden şirketlere artık kredi vermemesi gerekiyor.

ZAYIFLATMA OPERASYONU

TL'yi dolar karşısında zayıflatıp, ekonomiyi çıkmaza sokmak isteyen Londra piyasası, bu yöntemle hem piyasalarda likidite sıkışıklığına sebep olurken, hem de piyasalarda panik havasanın fitilini ateşledi.

Böylelikle piyasada TL sıkışıklığına neden olurken, serbest piyasada faizi de istedikleri gibi belirleyecekleri ortama zemin hazırladılar. Oluşturmak istedikleri kaos ortamıyla yurtiçi yerleşikleri dolarizasyona teşvik etmek isteyenler, kredileri de kur operasyonlarına alet etti.

Merkez Bankası'nın yüzde 19'dan yüzde 14'e çektiği faiz indirimlerinin etkisiyle Türk bankalarından ucuz kredi alan spekülatörler, bu sayede düşük faizle aldıkları milyarlarca lirayı, dolara yatırarak hem dolar kurunu tırmandırdı, hem de piyasada fiyat istikrarını bozamaya çalıştı. Güven ortamını sarsmak için ellerindeki dolarları bozdurmayarak doların yüksek seviyede kalmasına çalıştılar.

KAOS PLANI BİR GECEDE ÇÖKTÜ

Ancak Londra piyasasının kaos planı kur korumalı mevduatla bir gecede çöktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kur korumalı TL mevduat uygulamasını açıklamasıyla dolar kuru saatler içinde 11 lira, Avro 13 lira seviyesine kadar geriledi. Böylelikle Türkiye ekonomisine operasyon yapanların planları ellerinde patladı. Kuru tırmandıranların yaptıkları yanına kar kalmadı.

Türk bankalarından ucuz maliyetle çektikleri TL kredileri dolara yatırarak dövizin fitilini ateşleyenlerin aldıkları kredileri gözden geçirmek için ilgili kurumlar çalışmalara başladı. Bankalardan sağlanan kredilerin nerede nasıl kullanıldığına yönelik ilgili otoriteler araştırma başlattı.