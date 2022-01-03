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Otomobilde yeni zamlar kapıda

Hammadde ve navlun kaynaklı maliyet artışları ile mücadele eden otomotivcilere bir darbe de enerji zamlarıyla geldi. Sözleşmelerde revizyonun artık kaçınılmaz hale geldiğini söyleyen tedarikçiler, yüzde 7'ye varan fiyat artışına hazırlanıyor. Artan maliyetler otomobil fiyatlarına da yansıyacak.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 03 Ocak 2022 07:50
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Otomobilde yeni zamlar kapıda

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre;

Otomotivde aralık ayında yapılan kur indirimleri, henüz tam anlamıyla satışa dönüşemeden yeni zamlar gündeme geldi. Hammadde ve lojistik kaynaklı maliyet artışlarının yanı sıra hafta sonu yapılan enerji zamları fiyatlarda güncellemeyi kaçınılmaz hale getirdi. Hem tedarikçi hem de ana sanayici artan maliyetleri fiyatlara yansıtmaya hazırlanıyor.

Otomotiv sektörü pandemi, çip krizi, lojistik darboğazı ve kurdaki dalgalanmanın gölgesinde zor bir yılı geride bıraktı. Döviz kuruna endeksli otomobil piyasasında, üst üste yapılan zamlarla fiyatlar geçen yıl yüzde 100'ün üzerinde arttı. Aralık ayında kurdaki düşüşe bağlı olarak zamlar bir miktar geri çekilse de firmalar, hammadde ve lojistik maliyetlerindeki artışı fiyatlara yansıtamamıştı. Otomotivciler, 2022'de yeni modellerle birlikte bu maliyet artışlarını kademeli olarak fiyatlara yansıtma planları yapıyordu. Hafta sonu elektrik ve doğalgaza gelen zamlar ise fiyat güncellemelerini hızlandıracak gibi görünüyor. Özellikle elektrik tarifelerinde yüzde 130'a varan zamların sektörü zorlayacağı dile getiriliyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, hammadde ve navlun maliyetlerindeki artışın otomobil fiyatlarına kademeli olarak yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Elektrik zammının da fiyatlara yansıyacağını söyleyen Yenigün, "Tedarik zinciri yönetiminde hem operasyonel hem de maliyet açısından olağanüstü süreçlerden geçiyoruz. Ülkemizin en çok katma değer sağlayan, en çok ihracat yapan sanayisinin geçtiği bu olağanüstü süreçte, sanayi faaliyetlerini destekleyici politikalar her zamankinden çok daha önemli. Hammadde fiyatlarındaki artışlar ve makroekonomik verilerdeki hareketlilik, haliyle maliyetlerimize direkt etki ediyor. Ticaretin olağan bir sonucu olarak da bu maliyet artışlarının zaman içinde kademeli olarak fiyatlara yansıması kaçınılmaz" şeklinde konuştu.

Tedarikçi, yüzde 3 ila yüzde 7 arası zam yapacak

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, hafta sonu yapılan elektrik zammının sözleşmelerde revizyona gidilmesini kaçınılmaz kıldığını belirterek, "Fiyat güncellemelerinde hep TEFE-TÜFE konuşulur. Ancak son fiyat artışı bunların ötesinde, tarifl erde yer almıyor. Dolayısıyla sözleşmelerde revizyon yapılacaktır. Aksinin sürdürülebilir bir durumu yok. Umarız ki, müşterilerimiz de bunu anlayacaktır" dedi. Saydam, elektrik zammının ürün grubuna göre fiyatlara yüzde 3 ila yüzde 7 arasında zam olarak yansıyacağını söyledi.

"İhracatı daha az etkiler"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, enerji fiyatlarındaki artışın ihracattan çok iç pazarda fiyatlara yansıyacağına dikkat çekerek, "Enerji maliyetlerindeki artış tüm sektörleri etkileyecek. Tüm dünyada enerji maliyetleri artıyor, bu global bir sorun olduğu için ihracatta rekabet kaybı oluşturmaz. Ancak iç pazarda fiyatlara etkisi olacaktır" diye konuştu.

İlk zam Toyota'dan

Bu yıl otomobil markaları arasında ilk zam haberi Toyota'dan geldi.

Maliyet artışlarını ve ötelediği kur farkını fiyatlara yansıtmaya başlayan marka, Türkiye'de üretilen modellerinin 2022 versiyonlarına yüzde 15'e yakın zam yaptı.

"En büyük öncelik öngörülebilirlik"

Diğer yandan, henüz resmi rakamlar açıklanmasa da sektörün 2021 yılında üretim, ihracat ve iç pazar satışlarında bir önceki yıla benzer bir performans gösterdiği tahmin ediliyor. İç pazarda otomobil ve hafif ticari araç satışlarında 750 bin adetin aşıldığı tahmin ediliyor. 2020'de bu rakam 772 bin adet olmuştu. İhracatta ise 29 milyar doların üzerine çıkıldığı öngörülüyor. 2020'de otomotivciler 25.5 milyar dolarlık ihracata imza atmıştı, 2021 hedefi de 30 milyar dolara ulaşmaktı. 2022'de sektörün ihracat hedefi 33 milyar dolar. Ancak hem iç pazarda hem de ihracatta, bu yıl da pandeminin seyri, tedarik sorunları, maliyet artışları, kurdaki dalgalanma belirleyici rol oynayacak. İç pazar satışlarında taşıt kredi faizlerinin seyri de satışlarda etkili olacak. Sektör yetkilileri, sanayiciler olarak öngörülebilir bir ticaret ortamının sağlanmasının en önemli öncelikleri olduğunun altını çiziyor. İç pazarın sürdürülebilir büyümesi ve öngörülebilirliği için dönemsel tedbirlerden ziyade stratejik bakış açısı ile uzun soluklu politikalar geliştirilmesinin önemine vurgu yapılıyor. Uzun soluklu politikalar geliştirilmesi ile birlikte öngörülebilirliğin artması ve iç pazarın sürdürülebilir büyüyen bir yapıya kavuşması, ülkenin yatırım çekiciliğini olumlu etkileyecek en kritik unsurlar olarak görülüyor.

"Elektrik zammı evden şarjı olumsuz etkileyecek"

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, enerji zammının elektrikli araç piyasasına olumsuz yansıyacağını dile getirerek, şunları söyledi: "Elektrikli araç kullanmanın en ekonomik ve verimli yolu, ev elektriğinden araçların şarj edilmesidir. Gece otoparkta yatan elektrikli araçlar, yavaş şarj yöntemi ile sabaha kadar dolabiliyor. Bu şekilde gün içerisinde şehir merkezlerinde anlık pik değerler yaşanmıyor, şebekeye ağır yük getirmiyor. Avrupa'da şarj yönteminin yüzde 80'i evlerden yapılıyor. Ama elektriğe getirilen ağır zam yükü, evden şarjı olumsuz etkileyecek. Ülkemiz devlet kademesinin hedefl ediği '2053 net sıfır emisyon yolu' ancak ve ancak destekleyici, yönlendirici ve ulaşılabilir politikalar ile sağlanabilecek iken, bu yolu çok önceden benimsemiş, teknolojiyi ve çevre odaklı ulaşımı eksenine almış olan yeni nesil araç sahipleri, malesef cezalandırılmış gibi görünüyor. Üzücü olan taraf ise; gerek akaryakıt bağımlığımız, gerek milli otomobil projemiz, gerekse iklim krizi başlığı altındaki tüm yol aldığımız alanlar, bir anda devre dışı bırakıldı. Çünkü elektrifikasyonu konuştuğumuz dünyada, sondan başa regüle hareketler sektörün doğmadan, önüne bariyer oluşturmaya sebebiyet veriyor. Ülkemizin daha yenilikçi ve kapsayıcı elektromobilite ekosistemini oluşturabilmesi için, fırsatları ortaya çıkartması ve destekleyici mekanizmaları ile bunu sürdürülebilir hale getirmesi gerekiyor."

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