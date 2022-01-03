Buğdayda fiyatlar arttı ekmek zammı kapıda

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre;

Ekmeklik buğdaya zam gelmesinden sonra un fabrikaları ve fırıncıların da arka arkaya zam yapması bekleniyor. TMO ayrıca arpa ve mısıra da zam yaptığını açıkladı. TMO, uzun süredir ekmek fiyatlarını dengelemek ve zam yapılmaması için piyasayı sübvanse ediyordu. En son aralık ayında ekmeklik buğdayın tonunu 2 bin 650 liradan satan TMO, 600 lira zam yaparak 3 bin 250 liraya çıkardı.

Aralıkta 686 bin ton buğday satışı gerçekleştiren TMO, bu ay ise 1 milyon 220 bin ton hububat satışı yapacağını açıkladı. TMO, buğday dışında arpa ve mısır satışları için de 3-12 Ocak 2022 tarihleri arasında başvuruları alacak. Ekmek satış fiyatına bu ay içinde zam gelmesi bekleniyor.