Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni umutlarla, heyecanlarla 2022 yılına girdik. Tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Salgına rağmen dünya, Türkiye'nin durduğu yeri takdirle karşılıyor. Türkiye'yi küresel sağlık krizinden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık.

"Türkiye, ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyümeyi sürdürdü"

2021 yılı ihracat rakamını açıkladık. Türkiye, ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyümeyi sürdürdü. Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının artmasına rağmen Türkiye geçen yıl ihracatta rekor kırdı. 20 yıl önce 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Önümüzdeki yıl bu vakitler milletimize ihracatta çok daha büyük müjdeler verebilmeyi umut ediyoruz.

"Turizmde önceki yıla göre gelirde yüzde 100'lük artış sağladık"

Geçtiğimiz yılı güzel haberlerle kapattığımız bir diğer sektör turizmdir. Aldığımız tedbir ve teşviklerin karşılığını gördüpğümüz bir sezonu geride bıraktık. 29 milyon turist ve 24 milyar dolar gelirle kapattık. Turizmde önceki yıla göre gelirde yüzde 100'lük artış sağladık.

Yeni mezunları istihdam edenlere 100 bin liralık destek

(KOSGEB destekleri genişletiliyor) Nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı destek paketi başlatmıştık. KOSGEB destekleriyle ilgili yeni bir müjde vermek istiyorum. Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara 100 bin lira destek veriyoruz. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir.

"Salgın döneminde G-20 ülkeleri içinde ekonomik olarak en hızlı toparlanan ülke olduk"

Salgın döneminde G-20 ülkeleri içinde ekonomik olarak en hızlı toparlanan ülke olduk. Türkiye 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, cari denge odaklı bir büyüme yaşadı. Büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyoruz.

"TL mevduata 78 milyar geçiş oldu"

Piyasaları paniğe sürükleyerek dövizi artıracak senkronize kampanya başlattılar. Tedbir paketiyle piyasaların önemli ölçüde dengeye gelmesini sağladık. Kur korumalı TL mevduatına 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması vatandaşımızın ekonomik programımıza güveninin bir işaretidir.

Tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle oluşan fiyat farkının incelenmesi için yapılan çalışma Meclis'in gündeminde olacak.

Doğalgaz faturası desteği

Ülkemizdeki fiyat artışlarının 2 sebebi vardır. Salgın döneminde fiyatların fevkalade yükselmesidir. 2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık. Kömür yardımının önümüzdeki yılla birlikte, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Akaryakıtta ise belirlenen otomatik tarife yürürlüğe girmiştir. Vatandaşlarımız diğer ülkelere bakılarak daha hesaplı bir tarifeyle erişebilmektedir.

"Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz"

Enflasyon yüzde 36 olarak açıklandı. Vatandaşlarımızın böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasından dolayı üzgünüz. Enflasyon oranının bu derece yüksek çıkmasında döviz kurundaki dalgalanmaların etkisinin olduğunu biliyoruz. Ülkemizde, yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık.

Memur zammı yüzde 30,5 oldu

Memur maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Ocak ayındaki yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkarttık.

"Hiçbir emeklimiz 2500 TL'nin altında maaş almayacak"

Emeklilerimize düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir altı sınır belirledik. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Hiçbir emeklimiz 2500 TL'nin altında maaş almayacak.

"Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz"

Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğretmen başına 93,4 saatlik eğitimle son 5 yılın en yüksek seviyesini yakaladık. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıktığında çok büyük bir adımı atmış olacağız.