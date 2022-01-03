2022 model Tofaş Şahin'in satışa çıkarılacağı iddia edildi...

Medyabar sitesinde yer alan haber göre;

Türkiye otomotiv tarihinde derin izler bırakan Tofaş grubu yıllar geçmesine rağmen gündemden düşmüyor.

Üretildiği donemden bu yana hala kapış kapış satılan Tofaş'ın tekrar uretilecegi haberleri markanın hastalarını heyecanlandırdı.

İddialara göre Türkiye'nin efsanesi olan Tofaş Şahin modeli Mısır ve Etiyopya'dan yeniden üretime geçecek.

Bir diğer iddiaya göre ise Tofaş Şahin modeli 2022 yılının Eylül ayına doğru Türkiye'de de satışa çıkacak. Ancak bu detay şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu belirtelim.

Bu gelişmelerin ve iddiaların ardından Tofaş Türkiye yetkililerinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi.