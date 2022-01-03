2022 model Tofaş Şahin'in satışa çıkarılacağı iddia edildi...
Bir süre önce trafikten men edileceğine dair iddialar ile gündeme gelen Tofaş Şahin modelinin bu sefer 2022 yılında Türkiye'de satışa çıkarılacağı iddia edildi.
Eklenme : 03 Ocak 2022 08:13
Medyabar sitesinde yer alan haber göre;
Türkiye otomotiv tarihinde derin izler bırakan Tofaş grubu yıllar geçmesine rağmen gündemden düşmüyor.
Üretildiği donemden bu yana hala kapış kapış satılan Tofaş'ın tekrar uretilecegi haberleri markanın hastalarını heyecanlandırdı.
İddialara göre Türkiye'nin efsanesi olan Tofaş Şahin modeli Mısır ve Etiyopya'dan yeniden üretime geçecek.
Bir diğer iddiaya göre ise Tofaş Şahin modeli 2022 yılının Eylül ayına doğru Türkiye'de de satışa çıkacak. Ancak bu detay şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu belirtelim.
Bu gelişmelerin ve iddiaların ardından Tofaş Türkiye yetkililerinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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