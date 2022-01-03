Eda ve Irmak'ın ölümüne sebep olan sürücü tahliye oldu

24 Eylül gecesi merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi lastik durağı kavşağında meydana gelen kazada, ehliyetsiz Abdülkadir Öz idaresindeki 42 ATG 91 plakalı kiralık otomobil, kavşakta Bekir Eroğlu (45) idaresindeki 42 ABK 570 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Öz idaresindeki araçta bulunan Eda Naz Güngör ile arkadaşı Irmak Altuntaş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Her iki sürücü de kaza sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Abdulkadir Öz hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Abdulkadir Öz'ün kendisine yanan kırmızı fasılalı ışık ve dur levhasına rağmen durmayın kavşakta Bekin Eroğlu idaresindeki otomobile çarptığı, kazana neticesinde bilinçli taksirle Eda Naz ve Irmak Altuntaş'ın hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Öte yandan dosyası ayrılan tutuklu sanık Bekir Eroğlu'da ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAHLİYE EDİLDİ

Abdulkadir Öz'ün Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Öz savunmasında, "Irmak ve Eda Naz evlerine bırakmak üzere Havzan Mahallesinden yola çıktım. Sivaslı Ali Kemal Caddesinden geçerken yolu kontrol ettim. Yol boştu. Sonrasında bir arda sol tarafta aracı gördüm. Frene basmadım. Araç bize çarpacaktı bende gaza basıp hızımı artırmaya çalıştım. Arkamdan geçsin diye düşündüm. Ancak olmadı. Kasten bir şey yapmadım. Hızım 60 kilometreydi. Ehliyetim yok. Aracı Abdulkadir isimli bir kişiden ben kiraladım. 450 TL para verdim" dedi.

Kazayı yaralı atlatan Abdulkadir Öz'ün arkadaşı Oğuzhan Bilkiç ise, "Kavşakta ışıklar sönüktü, yanmıyordu. Bekir Eroğlu'ndan şikayetçiyim. Abdulkadir'den şikayetçi değilim. Biz 17 yaşında çocukken o şekilde davranıyorken karşı tarafta 45 yaşında gibi davranmalıydı. Sag ön koltukta oturuyordum.

Kemerim bağlı değildi. Eda ve Irmak'ın da kemeri bağlı değildi" diye konuştu. Mahkeme heyeti sanık ve müştekilerin dinlenmesinin ardından sürücü Abdulkadir Öz'un tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

TOLGA YANIK