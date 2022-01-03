Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! ... Kabine toplanıyor
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! ... Kabine toplanıyor
Otomobilde yeni zamlar kapıda
Otomobilde yeni zamlar kapıda
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor
TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Yargıtay'dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok
Yargıtay'dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık enflasyonunda
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık enflasyonunda
Faturalarda son durum: Aylık 1.000 TL'ye fırladı
Faturalarda son durum: Aylık 1.000 TL'ye fırladı
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Buğdayda sarı alarm: Fiyatı son 10 yılın zirvesinde
Buğdayda sarı alarm: Fiyatı son 10 yılın zirvesinde
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak: Gündem ekonomi
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak: Gündem ekonomi
Belediye başkanı ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL
Belediye başkanı ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL
Faturanın yarısı devletten! Doğalgaz ve elektrikte destek sürüyor
Faturanın yarısı devletten! Doğalgaz ve elektrikte destek sürüyor
Bakan Koca uyardı: Omicron için iki metre mesafe yetersiz
Bakan Koca uyardı: Omicron için iki metre mesafe yetersiz
TBMM'nin yeni yıl mesaisi yoğun: 3600, stokçulara ceza, seçim barajı
TBMM'nin yeni yıl mesaisi yoğun: 3600, stokçulara ceza, seçim barajı
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde

Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun 2022 maaş zammı için beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Peki enflasyon rakamları sonrası memur maaş zammı ne kadar olacak? Saat kaçta açıklanacak? SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre emeklide 2 bin TL altına 500 lira eşit zam ve Memurun toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin önemli detaylar var. Emekli maaşına zam ve memura fark bugün netleşirken SSK, Bağ-Kur emeklisinin zammı da aynı dakikalarda kesinlik kazanmış olacak.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 03 Ocak 2022 08:58
Yazdır
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde

Yaklaşık 13 milyon emekli, 4 milyondan fazla memurun 2022 maaş zammı için beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak. Hemen ardından memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de başlaycak.

SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.

MEMUR VE EMEKLİSİNE REFAH PAYI

Memur, işçi, emekliye yapılacak maaş zam oranlarında belirleyici olacak 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı bugün TÜİK tarafından açıklanacak Aralık verisiyle netleşecek. Aralık ayı enflasyonunda birlikte toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu altı aylık enflasyon verisi milyonlarca çalışan, emeklinin maaş, aylığını doğrudan, dolaylı etkileyecek.

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Son 6 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkması halinde memurlar yüzde 12 fark alacak. Bu farka 1 Ocak itibariyle geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde artış ek fark hariç yüzde 17 olacak.

Enflasyonun daha yüksek çıkması halinde bu zam yüzde 20'ye ulaşırken, seyyanen artış da seçenekler arasında bulunuyor.

2022 ZAMLI MEMUR MAAŞI 15 OCAK'TA HESAPTA OLACAK

Memur konfederasyonlarının geçen yıl ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.

Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak Ayrıca ek zam da yapılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

EMEKLİYE KADEMELİ ARTIŞ

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Geçen yıl olduğu gibi düşük aylıklara ilave artışın yüksek tutulması ya da taban aylığın artırılması, 6 aylık enflasyona refah payı eklenmesi, seyyanen artış seçenekler arasında bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını, memurlara da enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini söylemişti.

700 BİN İŞÇİ DE ZAMLI ALACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak. TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk 6 ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8.45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5.45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.

Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10.4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek. Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon oranı yüzde 19 düzeyinde olacak.

KAPAT [X]

HAZAL ATEŞ

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
2022 emekli ve memur zammı için geri sayım
2022 emekli ve memur zammı için geri sayım
Memur emekliliği ile ilgili en çok merak edilen 28 soru ve cevabı
Memur emekliliği ile ilgili en çok merak edilen 28 soru ve cevabı
Emekli ve memurlara yüksek zam için yeşil ışık
Emekli ve memurlara yüksek zam için yeşil ışık
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Bu Habere Tepkiniz

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda sosyolog unvanına yer verilmemesi sebebiyle ek düzenleme bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen red kararını onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, 'cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye' şeklinde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Toplu Sözleşmede yer alan "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar
Kamu personeli davalarını hangi mahkeme bakacak? İşte 5 örnek karar
Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?
Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?
Lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarından alınan pedagojik formasyon sertifikası üniversitelerin alımlarında istenen tecrübe şartını karşılık gelmemektedir.
Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?
Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?
Aşağıda tam metni verilen Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4554, K:2021/1461 sayılı karar ile yine Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4553, K:2021/1461 sayılı kararı ile öğretmenlerin "Mesleki Çalışma Programı"na ilişkin davaları sonuçlandırıldı.
2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni
Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?
Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
2021 enflasyonu belli oldu
2021 enflasyonu belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada Aralık ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 13,58 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece 2021 enflasyonu yüzde 36,08 seviyesine ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (05-10)
Haftanın fırsat ürünleri (05-10)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri