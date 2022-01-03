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Bakan Varank: Öngörülen istihdam yüzde 11,7 oranında arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kasım 2021 döneminde düzenledikleri 1196 teşvik belgesiyle 39 bin 170 kişiye istihdam sağlayacak 27,8 milyar liralık yatırımı destekleme kararı aldıklarını belirterek, "2021'in 11 ayında düzenlenen belge sayısı yüzde 14,7, öngörülen istihdam ise yüzde 11,7 oranında arttı." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 09:28
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Bakan Varank: Öngörülen istihdam yüzde 11,7 oranında arttı

Varank, Twitter hesabından "Yatırım, üretim, istihdam, ihracat" notuyla yaptığı paylaşımında, geçen yılın kasım ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgelerini değerlendirdi.

Belge sayısındaki artışa ve istihdamda sağlayacağı artışa dikkati çeken Varank, "Kasım 2021'de düzenlediğimiz 1196 teşvik belgesiyle 39 bin 170 kişiye istihdam sağlayacak 27,8 milyar liralık yatırımı destekleme kararı aldık. 2021'in 11 ayında düzenlenen belge sayısı yüzde 14,7, öngörülen istihdam ise yüzde 11,7 oranında arttı." değerlendirmesinde bulundu.

- Yapılacak yatırımlarda imalat sanayisi ilk sırada

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, geçen yıl kasımda düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen yatırımların yüzde 48,1'i imalat sanayisi, yüzde 36,9'u hizmetler, yüzde 9,4'ü enerji, yüzde 3,8'i madencilik, yüzde 1,8'i tarım sektöründe yer aldı.

Söz konusu dönemde düzenlenen teşvik belgelerine göre tutar bakımından en fazla yatırımı 1. ve 2. bölgeler çekti. Öte yandan, Kasım 2021'de düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen sabit yatırım tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 azaldı.

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