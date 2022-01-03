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Otobüs firmaları yüzde 50 zam bekliyor

Maliyet artışları yüzde 100'e yaklaşan karayolu yolcu taşımacılığı sektörü, bilet fiyatlarında yüzde 50'ye yakın zam için bakanlıkla görüşüyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Ocak 2022 10:29
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Otobüs firmaları yüzde 50 zam bekliyor

Yeni yıl ile birlikte akaryakıta, köprü geçiş ücretine ve motorlu taşıtlar vergisine gelen zamlar sonrası otobüs firmaları, yüzde 50 zam ve KDV indirimi talebiyle Ulastırma Bakanlığı ile görüşmeye hazırlanıyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, sektörün bütün ana giderlerine zam geldiğini hatırlatarak "Bu zamlar sektörü öldürdü" dedi.

"Mazot 13 lira olur mu? Köprü ücretleri de çok fazla arttı. Bu şartlar altında teker dönmez. Böyle giderse firmalarımızın birçoğu yıl sonunu göremez, 337 firmamız var yıl, sonu 200'e kadar düşer. Sektörün ayakta kalması için en az yüzde 50 zam yapılması gerekiyor. Bakanlıkla ocak sonuna doğru görüşmemiz var, taleplerimizi ileteceğiz."

"THY ve TCDD'ye indirimler uygulanıyor"

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı'nın açıkladığı fiyat tarifesi gereğince 4 ay dolmadan fiyat değişikliği yapamadıklarını söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu başkanı Mustafa Yıldırım ise şu bilgileri verdi:

"Bu 4 aylık fiyat tarifesi açıklandığında motorin 7 liraydı şimdi 13'e dayandı. Acilen bir güncelleme gerekiyor. Biz devlet tarafından desteklenen havayolu ve demiryolu ile rekabet ediyoruz, biz de vatandaşa hizmet veriyoruz, neden bize akaryakıtta vergi iadesi yok? Uzak mesafede 100 milyon yolcumuzu havayolu çaldı, İstanbul-Ankara gibi mesafelerde de hızlı tren çaldı. THY ve TCDD'ye indirimler uygulanırken bizim sektörümüz en pahalı yolları kullanmaya mecbur bırakılıyor."

Sektör mensuplarının zam taleplerini tam olarak yansıtamayacaklarını söyleyen Yıldırım, yüzde 18'lik bir zam ve KDV indirimi beklediklerini belirtti. Yıldırım ayrıca, "Hiçbir iş kolunda makinenin düzenli vergisi olmaz. Biz neden iş yaptığımız otobüslerimize her yıl düzenli olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyoruz?" diye konuştu.

Ücretler arttı

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane ise havacılık sektöründe bir saatin üzerindeki uçuşlarda zarar ettiklerini, bu nedenle talep ettikleri tavan ücret artışının gerçekleştiğini belirtti. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı artışa göre ise 499 TL olan tavan ücret 599 TL oldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'ne bağlı Sirkeci-Harem arabalı vapur fiyatları da yeni yılla birlikte zamlanmıştı. 2021 yılında otomobil ve minivan araçlar için 21 TL olan arabalı vapur biniş ücreti yaklaşık yüzde 40 zamla 29 TL'ye yükseldi. Zamla birlikte yolcu bileti de 8 TL'den 10 TL'ye yükseldi. İstanbul karttan alınan ücret ise 4.03 TL'den 5.48 TL'ye çıktı. Şehir Hatları Adalar Hattı'nda motorlarda bir biletin fiyatı 23 TL oldu. Tam Akbil 15.64 TL olurken Ada Kartı 10.95 TL, öğrenci 7.82 TL oldu. TURYOL'da ise bilet fiyatı 23 TL olurken öğrenci 18 TL oldu.

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