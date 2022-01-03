Malatya'da bankanın camını kırıp içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı
Malatya'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 10:43
Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinin sabaha karşı alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, bankanın camını taşla kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli O.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayın hemen ardından bankadaki hasar giderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız