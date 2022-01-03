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Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti

Aralık Ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurlara verilcek olan enflasyon farkının yüzde 22,47 oldu. Konuya ilişkin Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan zam talebi geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ocak 2022 11:21
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli olmadığını belirterek, "Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır." ifadesini kullandı.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan yüzde 13,58 aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte yıllık enflasyonun yüzde 36,08'i bulduğunu belirtti.

2021 Temmuz-Aralık enflasyonunun yüzde 25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkının ise yüzde 22,48 olduğunu vurgulayan Yalçın, 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının hedeflerin tutmadığını, tahminlerin şaştığını gösterdiğini savundu.

Kovid-19 salgının da etkisiyle, küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketliliğin, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeyi sürdürdüğünü aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile 2021 için yüzde 3+yüzde 3 oranındaki artışlar, enflasyona sadece yenilmedi, ezildi. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır. Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti. Nitekim buna bağlı olarak yeni yılla birlikte, zamlar da peş peşe gelmeye devam ediyor."

Yalçın, "Yeni yılla birlikte, doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV'ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, 'Ek protokol' ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir." önerisinde bulundu.

Ali Yalçın, şunları kaydetti:

"Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam sahada memnuniyet üretmişken, aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin 'yeterli zam' olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez. Vergi muafiyetinin eşit gelir artışı sağlamadığı yaptığımız analizler sonucunda herkes tarafından anlaşılmıştır. Yine, alım gücündeki kaybın enflasyon farkı ödemesiyle telafi edilemeyecek olduğu da net olarak bilinmelidir. Bu itibarla, 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol ile ek zam/ilave ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibarıyla Hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz."

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