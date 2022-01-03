Altının gram fiyatı 804 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 804 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 781,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,9 artışla 804 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.324 lira, Cumhuriyet altını da 5.385 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.823 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, yıllık bazda ise yüzde 36,08 arttı. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de aralıkta aylık bazda yüzde 19,08, yıllık yüzde 79,89 yükseldi. Ayrıca, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 52,1'e çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde 2021 yılına ilişkin ihracat verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.810 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.