Trafikte sıkışan hamile kadın yunuslar hastaneye yetiştirdi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde doğum sancısı tutan kadın, yoğun trafik nedeniyle yunus polislerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 11:54
Serdivan'da yaşayan Mert Atalay, doğum sancısı tutan eşini, yoğun trafik yüzünden hastaneye yetiştirmekte zorlanınca yunus ekiplerinden yardım istedi.
Polis ekiplerinin siren çalarak eskortluk ettiği çift, hastaneye yetiştirildi.
Hızla doğuma alınan anne, "Atlas" ismi verilen erkek bebek dünyaya getirdi.
Büyük mutluluk yaşayan baba Mert Atalay, doğumun ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yunus ekiplerine teşekkür etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız