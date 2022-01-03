Trafikte sıkışan hamile kadın yunuslar hastaneye yetiştirdi

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.