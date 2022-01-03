Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 112, Palandöken'de 105, Haserek ve Hakkari'de 62, Kartepe'de 55, Çambaşı'nda 54, Ergan ve Uludağ'da 45, Nemrut ve Mersivan 42, Konaklı ve Keltepe'de 39, Erciyes ve Kop'ta 35, Sarıkamış'ta 33, Ovacık'ta 32, Denizli'de 26, Hazarbaba'da 25, Ilgaz'da 23, Davraz'da 22, Saklıkent'te 21, Yıldıztepe'de 20 ve Yıldız Dağı'nda 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 4.1.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya KY -2 0 Palandöken KY -9 -4 Hesarek KY -12 -7 Hakkari KY -13 -4 Kartepe ÇB 3 9 Uludağ PB -1 4 Nemrut KY -9 -4 Keltepe KY -7 0 Ilgaz KY -4 1 Erciyes ÇB -6 1 Ovacık KY -8 2 Sarıkamış KY -10 -2 Yıldıztepe KY -3 1 Denizli PB -3 5

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)