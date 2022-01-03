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'Projelerimizin hepsini 2023 yılında halkımızın hizmetine sunmuş olacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki mevcut 251 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 354,3 kilometreye yükselteceklerini belirterek, "Projelerimizi bu yılın ilk yarısından itibaren işletmeye açarak 2023 yılında hepsini halkımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 12:23
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'Projelerimizin hepsini 2023 yılında halkımızın hizmetine sunmuş olacağız'

Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Yayalar istasyonu şantiyesinde incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık. Bu nedenle Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı dahil İstanbul'da toplam uzunluğu 103,3 kilometre olan 7 ayrı raylı sistem hattında harıl harıl çalışıyoruz. Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı, Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattı, Üsküdar Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı metro hattı ve Zeytinburnu (Kazlıçeşme)-Fatih (Sirkeci) Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projeleri ile İstanbul'daki mevcut 251 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 354,3 kilometreye yükselteceğiz. Projelerimizi bu yılın ilk yarısından itibaren işletmeye açarak 2023 yılında hepsini halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Böylece İstanbul'daki raylı sistem ağının yüzde 52'si Bakanlığımız tarafından yapılmış olacaktır."

Kent içi ulaşımda 159,2 kilometrelik 13 ayrı projede 7/24 esasına göre çalışıldığını belirten Karaismailoğlu, "Şehir içi toplu ulaşıma gösterdiğimiz özeni şehirler arası demir yolu ulaşımında da sergiliyoruz. 5.176 kilometre demir yolu hattında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Konya-Karaman hızlı tren hattını cumartesi günü hizmete alıyoruz. Ankara-Sivas, Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy, Çerkezköy-Edirne-Kapıkule, Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Gaziantep, Karaman-Ulukışla, Aksaray-Ulukışla-Mersin Yenice, Ankara (Yerköy)-Kayseri, ayrıca iki uluslararası havalimanını birleştirecek Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı, Çatalca hızlı tren hatlarında çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

- "23 yıllık periyotta ülkemizin ekonomik kazancı 185 milyon avro olacak"

Bakan Karaismailoğlu, 2022 yılında çok büyük ve önemli kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceğini aktararak, "2002 yılından bu yana milletimizin hizmetlileri olarak İstanbul'a yatırımlarımızı hiç azaltmadık. Dünya kenti İstanbul'un, toplu ulaşımında konforu, hızı artırmanın peşindeyiz. İstanbullularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz. Yaptığımız ve yapacağımız yeni projeler, İstanbul'un toplu taşıma sistemine nefes aldırmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Yolcu taşımacılığı çalışmalarının yanı sıra yük taşımacılığına da değinen Karaismailoğlu, "Gerçekleştirilecek hızlı tren hatlarının da yer aldığı demir yolu ağımızı limanlarla, sanayi bölgeleriyle etkin bir şekilde bağlıyoruz. Bu yıl itibarıyla milletimizin hizmetine sunacağımız Milli Elektrik Trenimiz ile birlikte demir yollarında yerli ve milli araç ve ekipmanları üretimini daha da artıracağız." dedi.

Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen metro hattındaki çalışmalarla ilgili teknik bilgileri paylaşan Karismailoğlu, "7,4 kilometre uzunluğundaki projemizde Fevzi Çakmak (Hastane), Yayalar, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları bulunuyor. 80 kilometre işletme hızıyla ulaşımın sağlanacağı hattımızın saatlik yolcu kapasitesi 70 bin yolcu olacaktır. Hattın tamamlanmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy-Kartal-Pendik Metro Hattı'nın kesintisiz devamı sağlanacak. Havalimanına doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik ulaşım mümkün olurken, Pendik ilçemizin kuzey bölümü metroyla buluşacaktır." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında bugüne kadar 14 bin 536 metre ray montajı yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"15 bin 970 metre tünel kazılarak tünel yapım işleri tamamlandı. 4 istasyonda 99 bin 350 metreküp betonarme imalatı yaptık. Elektromekanik imalatlarımızı yüzde 70 seviyesine getirdik. Projemizi bu yılın ilk yarısında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. İstanbul'un dokusuna ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın fonksiyonlarına uygun olarak tasarladığımız istasyon konseptleri ile İstanbullulara ulaşımdan daha fazlasını sunacağız. Hattımız hizmete alındığında Kadıköy'den metroya binen bir vatandaşımız, trafiğe takılmadan, 50 dakikalık bir seyahatle havalimanına varacak. Kartal'dan 18 dakikada, Pendik Tavşantepe'den 10 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşabilecek. Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızın hizmete açılmasıyla birlikte kara yolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı, hava kirliliği, gürültü, doğa, yeşil arazi, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su temizliğinin korunması gibi faydalar açısından, 23 yıllık periyotta ülkemizin ekonomik kazancı 185 milyon avro olacaktır."

- "Yatırım faaliyetlerimizi daha da artıracağız"

Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a hizmet getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Maalesef İstanbul'da yaklaşık 3 yıldır görev yaptıklarını zannedenler hiçbir zaman İstanbul'a hizmetleri ile gündeme gelemediler. Liyakatsiz kadrolarla İstanbul'u başarısızlık girdabına sürükleyenleri en kısa zamanda üzerlerine vazife olan işlerle meşgul olmalarını İstanbullular bekliyor. Bizim yönetim anlayışımızda, temel atmama törenleri değil, hizmete açma törenleri vardır. Bizim hizmet anlayışımızda, proje temellerini hafriyatla kapatmak değil, projelerin, hizmetlerin önünü açmak vardır. Bizim ulaşım politikamızda, yolda kalan otobüsler değil, saatte 70 bin, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var." şeklinde konuştu.

2021'in, aşılama çalışmalarıyla normalleşme süreçlerinin hızlandığı bir yıl olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Sağlık, eğitim, ekonomi, ticaret, altyapı faaliyetlerimizle çalışma ve sosyal hayata ilişkin emin adımlar atarak çetin mücadeleleri başarıyla geride bıraktık. Bakanlık olarak 2021'de de milletimizin geleceğine ışık tutacak, ülkemizi yarınlara taşıyacak, gençlerimize aydınlık bir gelecek bırakacak büyük projeleri hayata geçirdik. Projelerimizle Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 yılına kadar olan yatırımlarını planladık." dedi.

Gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak çalışmalara devam ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Yılın ilk günleri içerisinde Türksat 5A uydumuzu yörüngesine fırlattık ve 28 Haziran'da hizmete aldık. Yeni nesil haberleşme uydumuz Türksat 5B'yi de yörüngesine fırlattık. Bir yıl içinde 2 haberleşme uydusunu yörüngesine fırlatarak tarihimizde bir ilki gerçekleştirdik Marmara'nın altın gerdanlığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler ile Başakşehir kavşakları arasında kalan 7. kesimini hizmete alarak İstanbul'un en uzun ve en geniş tüneli ile birlikte Otoyol'un 400 kilometresini hizmete açtık. Başakşehir-Ispartakule-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun çalışmalarına da başladık." diye konuştu.

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Karaismailoğlu, Sazlıdere Köprüsü ile Kanal İstanbul Projesi'ne de start verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlatan ve dünyaya örnek bir çevre ve teknoloji projesi olan Avrupa'nın en yüksek kulesi Çamlıca Kulesi'ni milletimizin hizmetine sunduk. Yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesi ile açılışını yaptığımız Filyos Limanı'nı Karadeniz'in yeni lojistik üssü ve büyük tonajlı gemilerin yeni adresi yaptık. Ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajlarını da tamamlayıp çok önemli bir aşamayı geride bıraktık. Yatırımlarımızla her yıl doğrudan ve dolaylı toplamda 1 milyonun üzerinde istihdam alanı açan, 4 binin üzerinde şantiyesi, 700 binin üzerinde çalışanı ile çok büyük bir aileyiz. 2022 yılı da bizim için mevcut projeleri bitirip yeni projeleri hayata geçireceğimiz yoğun bir sene olacak. Akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerimizi daha da artıracağız."

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