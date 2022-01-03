Bu veri ilk kez açıklandı: TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi?
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın varyantlara karşı etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış "Aşımız Alfa varyantında transgenik farelerde gerçekten etkin çıktı. İki gruba ayrıldı. Önce aşılama yapıldı, daha sonra Alfa varyantı verildi. Ve orada yüzde 100 transgenik farelerde Alfa varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkili olduğunu gösterdik" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 15:11
Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde Acil Kullanım
Onayı alan Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Delta Varyantı'na karşı yüzde 100 etkili
olduğu açıklandı.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC'ın Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantına karşı da yüzde 100 etkili olduğunun tespit edildiğini belirterek, "TURKOVAC aşımızın Erciyes Üniversitesinde transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda aynen Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantında da yüzde 100 koruyucu olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız