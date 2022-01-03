Yolunu kesen iş kadını Suudi Arabistan'ı sordu, Erdoğan Şubatta gidiyorum dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) yaptığı konuşma sonrası salondan ayrılırken bir iş insanının Suudi Arabistan ile ihracata ilişkin sorusuna yanıt verdi.

"ŞUBATTA BENİ BEKLİYOR"



İş insanının, "Sayın Cumhurbaşkanı'm bir şey rica ediyorum. Suudi Arabistan'ın ihracat çözümünü de bekliyorum. Söz veriyorum, 30 milyon dolar için ben de mücadele edeceğim" sözleri üzerine Erdoğan, "Şu anda şubatta beni bekliyor. Söz verdi. Ben de şubatta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım." ifadelerini kullandı.

"ONLAR BİZE YAKLAŞTI"



Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelere aşina olan bir Türk yetkili, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Riyad'ın Ankara ile ilişkileri onarma konusuna daha ciddi baktığını söyledi. Yetkili, "Geçmişte biz onlara yaklaştık ama ciddiye almadılar. Bu sefer onlar bize yaklaştı. Suudiler, bu bölgesel uzlaşıda dışlandıklarını hissettiler. Bunun bir parçası olmak istediler" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERGİNLİK NEDENİYLE İHRACAT AZALMIŞTI



Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ihracat, son yıllarda iki ülke arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle hızla azalmıştı. Ayrıca Suudi Arabistan, Türk mallarına boykot uygulamıştı.