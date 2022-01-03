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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 7 yıl 9 ay 22 gün hapis

Adana'da, 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları"ndan aldığı iddiasıyla yargılanan eski komiser yardımcısına 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 15:29
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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 7 yıl 9 ay 22 gün hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz FETÖ sanığı H.Ş. ile avukatı katıldı.

Savcı, sanığın ByLock kullandığını, veri inceleme raporuna göre FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeydeki kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiğini, örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, H.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını da talep eden savcı, H.Ş'nin "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık H.Ş. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve komiser yardımcılığı sınavı sorularını kimseden almadığını öne sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ve "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti. Heyet, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise sanığın beraatine karar verdi.

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