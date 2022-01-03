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Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu raporuna göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı ve soğuk hava yarından itibaren yerini sıcak havalara bırakacak. Meteoroloji artan hava sıcaklıklarıyla birlikte sel, su baskını, heyelan ve çığ uyarısı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 19:04
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artmasıyla karların hızlı erimesine bağlı oluşabilecek sel, su baskını, heyelan ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yılın ilk günlerinde yurdu etkileyen yağışlı ve soğuk havanın, yarın Batı Karadeniz'in kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bırakarak yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Yarın batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, artan sıcaklıklarla birlikte mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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