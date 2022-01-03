Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Enflasyon zammı 2022 yılı başında maaşlara uygulanacak. Yani Aralık ayı enflasyon oranı ile beraber maaşlara uygulanacak olan enflasyon zammı kesinleşti. 2022 yılının ilk yarısı için de memurlar yüzde 5 zam alacak. Toplamda yüzde 28,59 zam alınmış olacak. Zam oranlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte kamu personeline ödenecek bir çok ödeme de netleşmeye başladı. Maaş katsayısının % 28,59 oranında arttırılacağı varsayımıyla emekli olanlara verilecek ve yol tazminatı olarak adlandırılan tazminat tutarı da artmıştır.
Emekli olanlara verilecek ve yol tazminatı olarak adlandırılan tazminat miktarı 375 sayılı KHK'nın 1/D maddesinde belirlenmiştir.
Kapsama girenler şu şekildedir:
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendine göre kapsama girenler şu şekildedir:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
2- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
3- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,
4- 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,
5- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve
6- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
7- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ile
8- Kamu kurumlarında işçi olarak,
istihdam edilenler
Hangi durumda tazminat ödenmektedir?
Yukarıda yer verilen kapsamda istihdam edilenlerden;
- emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara,
- haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara,
- emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,
- kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile
- terhis olan yedek subaylara
- ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına,
tazminat ödenmektedir.
Yol tazminat miktarı nasıl hesaplanmaktadır?
375 sayılı KHK'nın 1/D maddesinde, yukarıdaki kapsama girenlere, 13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştür. .
Ödenecek bu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.
2022 yılı Ocak-Haziran döneminde emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı;
13.558* 0,231207 = 3.134,704 TL
- 23,792 TL Damga Vergisi
Net ödenecek miktar= 3.110,912 TLMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız