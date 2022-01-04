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Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatmasını kaldırmalı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Ocak 2022 16:05
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Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 30 Aralık 2021 tarihinde farklı alanlarda çok sayıda öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Halen virüsün yeni mutasyonlarla yayılma sürecinin ülke genelinde giderek arttığı şu dönemde gerek öğretim üyesi kadrolarında gerekse diğer öğretim elemanı kadrolarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ŞAHSEN başvuru dayatması yapılmaktadır.

Zorlaştıran idare yapısından kurtulmak, vatandaşlı odaklı bir kamu yönetimi sistemi inşa etmek inanın şu teknoloji çağından oldukça basittir. Ancak, bunu zorlaştıran kurumların yöneticilerinden başkaları değil!

Umuyoruz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi devam eden salgın sürecinde adayları Samsun'a kadar getirerek başvuru yapmaya zorlamaktan bir an evvel vazgeçer!

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Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

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