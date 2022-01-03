Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon rakamları netleşti ve birçok rakam bu paralelde değişti. Yani Aralık ayı enflasyon oranı ile beraber maaşlara uygulanacak olan enflasyon zammı kesinleşti. 2022 yılının ilk yarısı için de memurlar yüzde 5 zam alacak. Toplamda maaş katsayısının % 28,59 oranında arttırılacağı varsayımıyla sözleşmeli personele yapılacak ödeme tavan tutarları da aynı oranda artmıştır.

Buna göre, kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 12.654,29 TL'dir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 11.281,02 TL'dir. Bilişim personeline yapılan ödemelerde bu tutarın katları olarak belirlenmekte ve bu tutarın beş katını geçememektedir.