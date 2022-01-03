Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emeklilere yapılan ek zam ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ocak 2022 20:48
Bakan Bilgin yaptığı açıklamada;
Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız.
Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir.
En düşük emekli maaşı ise 1,500 TL'den 2,500 TL'ye yükseltilmiştir.
Hayırlı olsun.
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Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız.Vedat Bilgin (@vedatbilgn) January 3, 2022
Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir.
En düşük emekli maaşı ise 1,500 TL'den 2,500 TL'ye yükseltilmiştir.
Hayırlı olsun.