Belediyeden ihtiyaç sahipleri için suya yüzde 20 indirim
Bitlis Tatvan Belediyesi Engelliler, Öğrenciler, 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlar, Gaziler, Şehit ve Gazi, Dul ve Yetimleri için suya yüzde 20 indirim yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ocak 2022 21:26
Tatva Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız
#Tatvan'ımızda suya; Engelliler, Öğrenciler, 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlar, Gaziler, Şehit ve Gazi, Dul ve Yetimleri için% 2??0?? oranında ücretsiz sağlayacağız??
2022 Yılı İlk Meclis Toplantısnı Gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız