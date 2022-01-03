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Eskişehir'de koronavirüs alarmı! Etkinlikler iptal edildi

Eskişehir'de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85'e ulaşmasına rağmen artan koronavirüs vakalarının ardından hastanelerde test kuyrukları uzadı. Covid-19 nedeniyle evlerinde tedavi görenlerin sayısı, son 1 haftada 8 bin 678'den 14 bin 485 kişiye yükseldi. Valilik, toplu etkinlikler için maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaparken, Büyükşehir Belediyesi ise ocak ayında yapılması planlanan sergi, tiyatro ve konser organizasyonlarının iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Ocak 2022 22:31
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Eskişehir'de koronavirüs alarmı! Etkinlikler iptal edildi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında son 1 aylık süreçte 900 bin nüfusa sahip Eskişehir, 3 kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı son verilerde de Eskişehir'in vaka oranı 100 bin kişide 335,72 seviyesinden 23,07 artışla 358,79'a yükseldi. En az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin oranı ise Eskişehir'de yüzde 85 olarak açıklandı. Hem vaka artışı hem de test yaptırmak isteyenler nedeniyle özellikle Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun kuyruklar oluştu.

'MAALESEF 40 DAKİKA BEKLEDİM'

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki kuyrukta test sırası bekleyen Sinem Gençsoy "Tüm eklemlerim ağrıyor, başım ağrıyor. Test olmaya geldim" dedi. İran uyruklu üniversite öğrencisi Amir Ali de eşinin verdiği testin pozitif çıkması üzerine hastaneye geldiğini belirterek "Dün de eşim geldi, maalesef 40 dakika yukarıda bekledi. Eşim pozitifti, benim 5 gün geçti şükür bir şeyim yok. Üçüncü aşımı oldum. Belirtim yok ama tedbir amacıyla geldim" diye konuştu.

1 HAFTADA 5 BİN 807 KİŞİ ARTTI

Bakanlık verilerine göre, 27 Aralık'ta evlerinde koronavirüs tedavisi görenlerin sayısı 8 bin 678 iken, 1 haftada bu sayı 14 bin 485 kişiye ulaştı. Kentte günlük pozitif vaka sayısı 1200'ün üzerine çıkarken, koronavirüs tedavisi sağlayan 3 hastanede 93'ü yoğun bakım, 32'si entübe toplam 367 kişinin tedavisi sürüyor. Salgının ortaya çıktığı geçen yıl mart ayından bu yana 27'si son 1 haftada olmak üzere 1782 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

VALİLİK YENİ TEDBİRLERİ DUYURDU

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, vaka sayılarındaki artış hızı nedeniyle yeni tedbir kararları alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada "Vaka sayılarındaki artış hızı sebebiyle yapılan değerlendirme sonucunda; kamu ve özel kurum/kuruluşlar, eğitim kurumları ile restoran, kafe, otel, tiyatro, sinema, konser salonları, alışveriş merkezleri ve benzeri yerlerde ve tüm toplu etkinliklerin yapıldığı alanlarda Covid-19 pandemisi virüsünün yayılım hızının düşürülmesi amacıyla maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması hususunda kurum kuruluş yetkililerince gerekli tedbirlerin alınmasına ve vatandaşlarca azami hassasiyet göstermeleri gerektiğine Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda alınması gereken tüm tedbirlerin uygulanmasına ve tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimlerin Kaymakamlıklarca oluşturulan denetim ekipleri tarafından eksiksiz şekilde yerine getirilmesine karar verildi" denildi.

BELEDİYEDEN DE AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise ocak ayında yapılması gereken sergi, tiyatro ve konser etkinliklerinin vaka artışı nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Belediye duyurusunda "Şehrimizde artış gösteren vaka sayıları göz önünde bulundurularak Senfoni Orkestramızın ve Şehir Tiyatrolarımızın ocak ayı etkinlikleri ile sergi açılışlarımız iptal edilmiştir. Salgından korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymanızı rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'KORONA OLMAYAN KALMADI, ŞEHİR DÜŞTÜ'

Eskişehir'de artan koronavirüs vakaları endişe yaratırken, virüs bulaşan ya da temaslı olarak evlerinde tedavi görenler duygularını sosyal medyadan paylaştı. Bir internet kullanıcısı artan vakaları 'Eskişehir'de corona olmayan kalmadı resmen şehir düştü' ifadeleriyle dile getirirken, başka bir kullanıcı ise 'Eskişehir'de o kadar çok korona var ki 3 kişiden ayrı ayrı temaslıyım' diye yazdı.

HES HARİTASI: ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE

Hayat Eve Sığar (HES) risk haritasında Eskişehir'in neredeyse tamamı 'çok yüksek riskli bölge' olarak işaretlendi. Bakanlığın daha önce kırmızı, mavi ve yeşil olarak tanımladığı yoğunluk haritası ise programdan kaldırıldı.

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