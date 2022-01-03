Hırsızlık kovalamacasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi 203/30 Sokak'taki fast food işletmesine ait 35 AZA 683 plakalı motosikletin çalındığını gören iş yeri sahibi Fatih Y. 35 AKA 990 plakalı otomobille, kurye olarak çalışan Hamdullah Kılınç da 35 ATK 740 plakalı motosikletle, çalınan motosikletteki hırsızlık zanlısı M.B'yi kovalamaya başladı.

Kılınç, 205/2 Sokak'ta M.B'yi tekmeleyerek motosikletten yere düşürdü. Yaşanan arbedede Kılınç bıçakla yaralandı. M.B. ise motosikletle kaçmaya devam etti. Fatih Y, takip ettiği motosiklete 205/3 Sokak'ta otomobiliyle çarptı. Fatih Y. otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı. Savrulan motosikletin çarptığı bir evin duvarı da yıkıldı.

Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan M.B, kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden sevk edildiği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayda evinin duvarı yıkılan İrfan Onat Takak, gazetecilere odada 5 yaşındaki oğluyla bulunduğu sırada patlama sesine benzer bir ses duyduğunu, ardından yıkılan duvarın tuğlalarının üzerine geldiğini anlattı.

Dışarı çıktığında devrilen bir araba ve motosiklet gördüğünü aktaran Takak, otomobilin içinden bir kişinin çıkarak uzaklaştığını ifade etti.

Takak, olayda oğlunun ve kendisinin korku yaşadığını sözlerine ekledi.