'Jant kapağı' için emniyet şeridini ihlal etti, Yargıtay haklı buldu

Erdoğan: Dövizdeki köpüğü aldık, enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan: Dövizdeki köpüğü aldık, enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
İçişleri'nden İBB teftişi açıklaması: 8 müfettiş görevlendirildi
İçişleri'nden İBB teftişi açıklaması: 8 müfettiş görevlendirildi
Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli
Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli
Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor!
Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor!
Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu
12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?
Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?
Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Fiyat artışı gündeme gelebilir
Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Fiyat artışı gündeme gelebilir
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın: Gündem ekonomik düzenlemeler
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın: Gündem ekonomik düzenlemeler
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı
Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'Jant kapağı' için emniyet şeridini ihlal etti, Yargıtay haklı buldu

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, jant kapağı düşmek üzere olduğu için aracını emniyet şeridine çeken ve 1,5 dakika burada bekleyen sürücüye kesilen para cezasını iptal etti- Dairenin kararında, araçtaki durumun, "istisnai olarak sayılan emniyet şeridini kullanma hallerinden biri olan arıza hali" olduğuna işaret edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ocak 2022 11:25
Yazdır
'Jant kapağı' için emniyet şeridini ihlal etti, Yargıtay haklı buldu

- Yargıtay 7. Ceza Dairesi, aracındaki arıza nedeniyle emniyet şeridinde 1,5 dakika bekleyen ve emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle para cezası verilen sürücünün cezasını oy birliği ile iptal etti, araçtaki durumun "arıza hali" olduğuna hükmetti.

Dairenin kararına göre İstanbul'da seyir halinde olan bir sürücü, yanında seyreden aracın jant kapağının düşmek üzere olduğunu görünce durumu diğer aracın sürücüsüne söyledi. Bunun üzerine sürücü, dörtlü lambalarını yakarak aracını emniyet şeridine çekti ve düşmek üzere olan jant kapağını alıp aracının bagajına koydu. Ardından da yoluna devam etti.

Olayın ardından araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-f maddesi uyarınca usulsüz şekilde emniyet şeridi ihlali yapmaktan 1002 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün verilen cezaya itiraz etmesi üzerine İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı reddetti. Ret kararında cezanın hukuka uygun olduğu ve başvurucu sürücünün cezanın usulsüz olduğunu ispatlayamadığı ifade edildi.

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine dosya, Yargıtay 7. Ceza Dairesine geldi. Dosyayı inceleyen Daire, oy birliğiyle verilen cezanın iptaline hükmetti.

Dairenin kararında, araç kamerası kaydına göre aracın yaklaşık 1,5 dakika emniyet şeridinde beklediği, yine kayıttaki konuşmalarda da araçtakilerin kendilerini ikaz eden sürücüyle ilgili, "Ne güzel duyarlı vatandaşlar, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandığı tespiti yer aldı.

Bunun, başvurucuyu doğruladığı belirtilen kararda, araçtaki jant kapağının düşmek üzere olmasının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-f maddesinde belirtilen "istisnai olarak sayılan emniyet şeridini kullanma hallerinden biri olan arıza hali" olduğuna işaret edildi.

Kararda, "Verilen idari para cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşıldığından başvurunun kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denildi ve uygulanan para cezasının kaldırılması kararlaştırıldı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
AYM'den Pamukova tren kazasıyla ilgili bireysel başvuruda 'yaşam hakkının ihlali' kararı
AYM'den Pamukova tren kazasıyla ilgili bireysel başvuruda 'yaşam hakkının ihlali' kararı
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
Geliri olmayan eşinin kredi kartını iptal ettiren koca haksız
Geliri olmayan eşinin kredi kartını iptal ettiren koca haksız
Savcının kapısına kafa atan sanığa 10 ay hapis cezası
Savcının kapısına kafa atan sanığa 10 ay hapis cezası
Yargıtay'dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok
Yargıtay'dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor
Cumhurbaşkanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yeni personel yönetimine uygun düzenlemeler yapıldı!
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
5510 sayılı Kanun'a tabi memurlarda yaş haddi nasıldır? Yaş haddi nedeniyle emeklilik nasıl kazanılmaktadır?
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Yeni asgari ücret ile sendika gelirleri yüzde 50 oranında azalacak
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık.' dedi.
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda sosyolog unvanına yer verilmemesi sebebiyle ek düzenleme bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen red kararını onadı.
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, 'cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye' şeklinde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Toplu Sözleşmede yer alan "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 30 personel alacak
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 30 personel alacak
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu
Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu
Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, senatonun aldığı kararla bütünleme sınavlarının kaldırılmasını protesto etti. Öğrencilerle görüşen Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik ise kararı iptal etmeyeceklerini söyledi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?
YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?
Değişen teknolojiler ve yeni medya platformları sayesinde artık herkes kendi içeriğini üretebiliyor ve paylaşabiliyor. Bu platformlardan biri olan YouTube'da ise içerik üreticilerinin kazandıkları miktarlar 100 bin dolarlara kadar çıkabiliyor.