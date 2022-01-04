Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren aday gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, ilçede ehliyet sınavının yapıldığı okulun görevlileri, A.C.U'nun (38) kopya çektiğini tespit edince polise bilgi verdi.

Okula gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin üst aramasında yaka düğmesi şeklinde gizli kamera, taşınabilir modem ve kablosuz kulaklık buldu.

Gözaltına alınan A.C.U'nun ifadesinde kopya düzeneğini 6500 lira karşılığında hazırladığını iddia ettiği şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı.

ANKARA'DA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara'da çevrim içi ehliyet sınavında haberleşme araçları ile kopya düzeneği kuran 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık 2021'de Sincan'daki e-Sınav Merkezi'nde yapılan çevrim içi ehliyet sınavında düzenekle kopya çekildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sınavın sona ermesinin ardından üzerini aradıkları Hayrettin A'nın sol kulağının içerisine yerleştirilmiş kulaklık, gömleğinin içine bantlı, ön yüzü karşıya bakan kamera, batarya ile haberleşmeye yarayacak düzenek buldu.

Hayrettin A. polise verdiği ifadede sınav öncesinde iki kişinin yanına gelip kendisini sınavdan geçirebileceklerini söylediklerini belirtti. Bu kişilerle daha sonra ödeme yapmak üzere anlaştığını ifade eden Hayrettin A, haberleşme düzeneğini kendisine takan bu kişileri tanımadığını iddia etti.

Polis, sınav merkezi dışında bir araçta bekleyen Halil İbrahim K. ile Furkan S'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde cımbız, SIM kart çerçevesi, kablosuz internet cihazı, tuşlu telefon ve çeşitli malzemeler bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.