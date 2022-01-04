Şikayet üzerine yetim aylığı kesilen kadının hukuk zafer

Erdoğan: Dövizdeki köpüğü aldık, enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan: Dövizdeki köpüğü aldık, enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
İçişleri'nden İBB teftişi açıklaması: 8 müfettiş görevlendirildi
İçişleri'nden İBB teftişi açıklaması: 8 müfettiş görevlendirildi
Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli
Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli
Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor!
Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor!
Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu
12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?
Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?
Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Fiyat artışı gündeme gelebilir
Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Fiyat artışı gündeme gelebilir
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın: Gündem ekonomik düzenlemeler
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın: Gündem ekonomik düzenlemeler
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı
Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şikayet üzerine yetim aylığı kesilen kadının hukuk zafer

Antalya'da Fatma Arpaç'ın (61), boşandıktan 6 yıl sonra vefat eden babasından kalan yetim aylığı, eşiyle yaşamaya devam ettiği gerekçesiyle şikayet üzerine kesildi ve yapılan ödemelerin iadesi için icra takibi başlatıldı. Fatma Arpaç, konuyu yargıya taşıdı. Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesi kararında, "Davacı kadın 2006 yılında eşinden boşanmış, babası ise 2012 yılında ölmüştür. Burada babadan aylık almak için boşandığından söz edilemez" denildi

Eklenme : 04 Ocak 2022 11:52
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Manavgat ilçesinde yaşayan Fatma Arpaç, anlaşmazlık ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2006'da eşinden boşandı. 2 çocuğuyla ve ailesinin desteğiyle hayatını sürdüren Arpaç'ın babası da 2012'de öldü. Fatma Arpaç'a babasının emekli aylığı nedeniyle yetim maaşı bağlandı. 2013'te SGK'ya yapılan 'eski eşiyle birlikte yaşıyor' ihbarı üzerine Arpaç'ın yetim maaşı kesildi ve o güne kadar ödenen parayı faiziyle geri ödemesi istendi.

SGK'YA KARŞI DAVA AÇILDI

Fatma Arpaç, avukatı aracılığıyla 2013'te SGK Genel Müdürlüğü'nün işleminin iptali için Ankara 3'üncü İş Mahkemesi'ne dava açtı. 5 yıl süren yargılama sonunda Fatma Arpaç, davayı 2018'de kazandı. Mahkeme kararına, SGK avukatları tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz edildi. 2020 yılında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin itirazı kabul etmemesiyle karar Yargıtay'a götürüldü. Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesi'nce dosya kapsamında yapılan incelemede, hata görülmeyerek karar oy çokluğuyla onandı.

YARGITAY KARARI ONADI

Yargıtay tarafından verilen kararın gerekçesinde, 'Kararın, dairemizce benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddine ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına' ifadeleri kullanıldı.

AYLIK KESİLMESİNİN ŞARTLARI

Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesi üyesi Hakim Bektaş Kar ise kararın onanması konusunda üyelerle aynı, gerekçenin içeriği konusunda farklı düşündüğünü belirtti. Davacı Fatma Arpaç'ın boşandığı eşiyle çocukların velayetiyle ilgili sorunlar yaşadığını ve aralarında husumet oluştuğunu anlatan Hakim Bektaş Kar, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal güvenlik hakkı anayasal bir hak olup, ölen hak sahibi babadan dolayı bağlanan ölüm aylığının kız çocuğunun boşandığı eşiyle salt fiilen birlikte yaşamasına ilişkin tespit ve boşanılan eşin desteğini almak; aylık kesilmesi için yeterli değildir. Kurum tarafından aylığın kesilmesi için; boşanma anlaşmalı, yetim aylığına hak kazanmak için yapılmalı, hakkın kötüye kullandığı belirlenmeli, birlikte yaşama olgusu anlaşmalı boşanmaya bağlı olarak maddi ve somut vakalara dayandırılmalı ve kurumun bu konudaki raporu ciddi olmalıdır. Ayrıca somut uyuşmazlıkta, davacı kadın 2006 yılında eşinden şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmış, babası ise daha sonra 2012 yılında ölmüştür. Burada babadan aylık almak için boşandığından söz edilemez ve bu durumda artık fiili birliktelik aranmaz."

DAVA 8 YIL SÜRDÜ

Fatma Arpaç'ın avukatı Ezgi Eroğlu, müvekkilinin 2006'da eşinden boşandığını, 2012'de babasını kaybettiğini ve 20 Nisan 2012'de SGK tarafından dul ve yetim aylığı bağlandığını belirtti. Aylık bağlandıktan bir süre sonra ihbar üzerine SGK'nın mahalle muhtarıyla görüşmesinin ardından düzenlenen tutanakla müvekkilinin babasından kalan yetim aylığının kesildiğini ve kendisine ödenen paraları iade etmesi için icra takibi başlatıldığını anlatan avukat Eroğlu, "2013 yılında kurumun genel merkezi Ankara'da olduğu için Ankara 3'üncü İş Mahkemesi'nde dava açtık. Burada yargılama 5 yıl sürdü. Sonrasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve ardından 2 yıl da Yargıtay olmak üzere dava toplam 8 yıl sürdü. Şu anda hak sahibi kesinleşen yüksek mahkeme kararıyla hakkına kavuştu" dedi.

YÜZLERCE KİŞİ MAĞDUR

Avukat Ezgi Eroğlu, SGK tarafından tutanakların özensiz ve yeterince araştırma yapılmadan tutulduğunu ve yüzlerce insanın bu nedenle mağdur duruma düştüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asılsız veya kasıtlı ihbarlarla, özen gösterilmeden hazırlanan tutanaklarla pek çok vatandaşımız mağdur duruma düşebiliyor. Böyle durumlarda yüksek mahkemenin gerekçeli kararında idare tutanaklarının denetlenebilir olup olmadığı, itibar edilebilir olup olmadığı ve bunların üzerinde durulması gerektiği, boşanma tarihinde boşanma hakkının kötüye kullanımını gerektirir veya muvazaalı olarak aylık bağlanmasını gerektirir durum olup olmadığını özellikle hak bağlanma tarihi itibarıyla mahkemelerce irdelenmesi gerektiği yönündedir. Bizim de üzerinde durduğumuz bir konu, her destek, kanunda belirtilen manada destek olmayabilir. Bu eşitlik ilkesinin de ihlalidir. İlla eski eşle görüşülmesi veya eve gelip giden 3'üncü bir şahıs veya birlikte yaşama ve bu birlikte yaşamanın da aylık kesmesine dair vurgu çok önemlidir. Hatta gerekçeli kararda karşı oy yani muhalefet şerhi, gerekçenin yetersiz bulunduğu için, gerekçenin güçlendirilmesi adına yazılmıştı."

İHBARLAR KASITLI YAPILMAYA BAŞLANDI

KAPAT [X]

Bu tip ihbarların kasıtlı olarak yapılmaya başlandığını vurgulayan avukat Ezgi Eroğlu, "Toplumda pek çok kişi farkında olmadan veya olarak husumetli duruma düşüyor. Bazen karşılaşıyoruz, eski eş kasıtlı olarak veya bir kıskançlıkla veya bir komşu en basit bir balkon yıkama konusundan dahi, 'eve giren çıkan birisi var, bu da muhtemelen eski eşidir' diyerek şikayet ediyor. Son zamanlarda bu süreç kötüye kullanılarak özellikle kasıtlı kullanıldığının farkına vardık. Karar bu yönden de çok önemli" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Yaşar okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
Yaşar okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi gişede rekor kırdı
Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi gişede rekor kırdı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
Nuray öğretmen Kovid-19'u yenerek bebeğini 35 gün sonra kucağına aldı
Nuray öğretmen Kovid-19'u yenerek bebeğini 35 gün sonra kucağına aldı
Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl 10 milyon 550 bin araç geçti
Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl 10 milyon 550 bin araç geçti
Van ve Bitlis'te 53 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van ve Bitlis'te 53 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor
Cumhurbaşkanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yeni personel yönetimine uygun düzenlemeler yapıldı!
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
5510 sayılı Kanun'a tabi memurlarda yaş haddi nasıldır? Yaş haddi nedeniyle emeklilik nasıl kazanılmaktadır?
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Yeni asgari ücret ile sendika gelirleri yüzde 50 oranında azalacak
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık.' dedi.
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda sosyolog unvanına yer verilmemesi sebebiyle ek düzenleme bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen red kararını onadı.
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, 'cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye' şeklinde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Toplu Sözleşmede yer alan "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 30 personel alacak
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 30 personel alacak
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu
Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu
Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, senatonun aldığı kararla bütünleme sınavlarının kaldırılmasını protesto etti. Öğrencilerle görüşen Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik ise kararı iptal etmeyeceklerini söyledi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?
YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?
Değişen teknolojiler ve yeni medya platformları sayesinde artık herkes kendi içeriğini üretebiliyor ve paylaşabiliyor. Bu platformlardan biri olan YouTube'da ise içerik üreticilerinin kazandıkları miktarlar 100 bin dolarlara kadar çıkabiliyor.