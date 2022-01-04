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Cinnet getiren kadın, eşini bıçakladı kızını rehin aldı

İstanbul Kadıköy'de eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. Kocasını bıçakla yaralayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını rehin aldı. Polis tarafından ikna edilen kadın gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Ocak 2022 12:43
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Cinnet getiren kadın, eşini bıçakladı kızını rehin aldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi'nde iddiaya göre eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi.

Kocasını bıçakla yaralayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından teslim olan kadın gözaltına alındı.

Annesi tarafından rehin alınan kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

Hastaneye kaldırılan kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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