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Doktora saldıran sanık tahliye edildi

Mahkeme, sanığa verilen 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası hükmünün açıklanmasını geri bıraktı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ocak 2022 13:26
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Doktora saldıran sanık tahliye edildi

Pendik'te kadın doktora çalıştığı hastanede saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık Müge İpekçi'nin, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan verilen 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası hükmünün açıklanması geri bırakılarak, tahliyesine karar verildi.

Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, sanık Müge İpekçi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, müşteki Esma Demir ve avukatı ile Sağlık Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Hakim, Sağlık Bakanlığının ve müşteki doktor Esma Demir'in suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi.

Duruşmada savunma yapan sanık Müge İpekçi, kendisinin de sağlık çalışanı olduğunu belirterek, "Ben 5 yıl, 3 farklı hastanede görev yaptım. Bu sürede değil doktorlara saldırmak saygısızlık dahi yapmadım. Bu yaptığım hatanın farkındayım ve sizlerin huzurunda doktor hanımdan özür diliyorum. Çok pişman olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Olay günü anksiyete krizine girmiştim. Hiçbir şeyi kasten ve bilinçli yapmadım." ifadelerini kullandı.

Müşteki doktor Esma Demir de Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yaptığını belirerek, olay günü muayene için hastaneye gelen sanığın anksiyete nöbeti geçirdiğini, kendisini sedyeden atmaya çalıştığını söyledi.

Tomografiyi uygun gördükleri hastanın, serumla sakinleştirici verilirken damar yoluna takılan iğneyi söktüğünü anlatan Demir, kendisinin sanığın damar yoluna baskı yaparak kanamasını durdurduğunu, pansuman yapıp yarasını kapattığını dile getirdi.

Demir, sanığın bunları da söktüğünü belirterek, "Bankoda hemşire arkadaşlarla konuşuyordum. Arkamdan gelen sanık saçlarımı eline doladı ve beni yere çekmeye çalıştı. 2 polis ve doktor ayırmaya çalıştı. 3 erkek 30-40 saniye boyunca alamadılar, kurtaramadılar. Sonrasında araya girenlerin yardımıyla beni sanıktan kurtardılar. Benim ona herhangi bir sözel ya da fiziksel eylemim olmadı. Şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Mahkeme alt sınırdan uzaklaşarak ceza verdi

Esma Demir'in avukatı da kamu görevi yapan müvekkiline karşı kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğundan sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Hakim, müşteki Esma Demir ile Sağlık Bakanlığının suçtan zarar görme ihtimaline karşı kamu davasına katılma taleplerini kabul etti.

Söz verilen Sağlık Bakanlığı avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Müge İpekçi, olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Müge İpekçi'yi "basit kasten yaralama" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın bu suçu kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve sağlık çalışanına karşı işlediği anlaşıldığından cezayı 1 yıl 1 ay 15 güne çıkaran mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu gözeterek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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Mahkeme, kararla sanığı tahliye etti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki doktor Esma Demir'in Pendik Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yaptığı, sanık Müge İpekçi'nin de 17 Kasım'da L.Ç. adlı kişiyle aralarında geçen olayla ilgili adli rapor aldırılmak üzere polis nezaretinde hastaneye getirildiği anlatılıyor.

Hastanenin acil bölümünde müşahede odasına alınan ve alkollü olan sanığın koluna açılan damar yolunu çıkartarak, doktor Esma Demir'e arkadan saldırıp saçlarını eline doladığı belirtilen iddianamede, sanık İpekçi'nin "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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