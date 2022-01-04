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MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt

Milli Eğitim eski bakanı Ziya Selçuk kendisi hakkında basında yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ocak 2022 13:32
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MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt

Selçuk, bakanlığı döneminde öğretmenlik mülakatı puanlaması ile ilgili iddialar şöyle yanıt verdi:/p>

Ziya Selçuk twitinde: Bugün basında yer alan öğretmen ataması mülakatları hakkında şahsıma atıfla bahis konusu edilen haberleri üzüntü ve şaşkınlıkla karşılamaktayım.

'Olmayan bir Danıştay kararını, mülakatta artı eksi üç ouan verilmesine ilişkin 'olmayan bir yazıyı paylaştığım iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygılarımla bildiririm... İfadelerini kullandı

Ne olmuştu

Birgün Gazetesinde yer alan haberde Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB'e gitmeden önce kurmayları aracılığıyla eski Bakan Ziya Selçuk'u aradığını aktardı. Pehlivan'a göre; eski bakan ile yeni MEB yönetimi Danıştay kararı nedeniyle karşı karşıya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenler için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiş fakat içeri alınmamıştı. Söz konusu olay hakkında Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarıyla görüşen Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, MEB'e gidilmeden eski Bakan Ziya Selçuk'un arandığını öne sürdü.

Barış Pehlivan yazısında,

"Eski Bakan Selçuk da CHP'nin kurmayına Danıştay'ın mülakatlarla ilgili verdiği kararı hatırlattı. Hatta bununla ilgili MEB'in bir yazısı olduğunu söyledi. Eski Bakan Selçuk, mülakatlarda KPSS puanının üç aşağısı ya da üç yukarısı puan aralığının verilmesi gerektiğini kaydetti"

dedi.

YENİ YÖNETİM İLE MEB KARŞI KARŞIYA GELDİ

İddiaya göre Danıştay kararı eski Bakan Selçuk ile yeni MEB yönetimini karşı karşıya getirdi. Selçuk'un işaret ettiği söz konusu Danıştay kararının MEB yönetimi tarafından reddedildiğini aktaran Pehlivan,

"Kılıçdaroğlu da açıklamasında, Ziya Selçuk'un işaret ettiği Danıştay kararını hatırlattı. Ancak mevcut MEB yönetimi, böyle bir kararın olmadığını iddia etti"

dedi.

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